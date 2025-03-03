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Ефимов: 7 тысяч человек переедут по реновации в Северном Измайлове
Ефимов: 7 тысяч человек переедут по реновации в Северном Измайлове - РИА Новости, 03.03.2025
Ефимов: 7 тысяч человек переедут по реновации в Северном Измайлове
Около 7 тысяч человек за семь лет получили ключи от нового жилья в новостройках по программе реновации в московском Северном Измайлове, сообщил заммэра Москвы... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:26:00+03:00
2025-03-03T11:26:00+03:00
2025-03-03T11:26:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Около 7 тысяч человек за семь лет получили ключи от нового жилья в новостройках по программе реновации в московском Северном Измайлове, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что переселение жителей района по программе начали в феврале 2018 года."За семь лет договоры на комфортное жилье в новостройках здесь заключили уже около семи тысяч москвичей. Всего в районе планируется переселить более 36 тысяч человек из 179 домов. В настоящее время программой уже охвачено 41 старое здание", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкмоплекса.В сообщении уточняется, что целиком оформили документы на квартиры граждане из 29 домов. В рамках программы реновации они переедут в жилые комплексы, расположенные в этом же районе. На данный момент под заселение в Северном Измайлове передали 11 домов.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что предложения в рамках программы реновации получили жители домов на улице Константина Федина, 15-й Парковой улице и Щелковском шоссе. Также новостройки предоставили москвичам, проживающим на Сиреневом бульваре.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о реализации программы реновации на востоке города.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 7 тысяч человек переедут по реновации в Северном Измайлове
Ефимов: около 7 тысяч жителей Северного Измайлова получили жилье по реновации
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Около 7 тысяч человек за семь лет получили ключи от нового жилья в новостройках по программе реновации в московском Северном Измайлове, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что переселение жителей района по программе начали в феврале 2018 года.
"За семь лет договоры на комфортное жилье в новостройках здесь заключили уже около семи тысяч москвичей. Всего в районе планируется переселить более 36 тысяч человек из 179 домов. В настоящее время программой уже охвачено 41 старое здание", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкмоплекса.
В сообщении уточняется, что целиком оформили документы на квартиры граждане из 29 домов. В рамках программы реновации они переедут в жилые комплексы, расположенные в этом же районе. На данный момент под заселение в Северном Измайлове передали 11 домов.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что предложения в рамках программы реновации получили жители домов на улице Константина Федина, 15-й Парковой улице и Щелковском шоссе. Также новостройки предоставили москвичам, проживающим на Сиреневом бульваре.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о реализации программы реновации на востоке города.