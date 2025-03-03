https://ria.ru/20250303/efimov-2002396397.html

Ефимов: в московском Перово инвестор возведет детский сад

Ефимов: в московском Перово инвестор возведет детский сад - РИА Новости, 03.03.2025

Ефимов: в московском Перово инвестор возведет детский сад

В московском районе Перово в жилом комплексе девелопер возведет детский сад на 225 детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:12:00+03:00

2025-03-03T09:12:00+03:00

2025-03-03T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

пик

сергей гордеев

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В московском районе Перово в жилом комплексе девелопер возведет детский сад на 225 детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Детский сад общей площадью пять тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. В основной секции здания предусмотрено три этажа, в зоне физкультурного и музыкального залов – два, а пищеблок полного технологического цикла расположится в одноэтажной выступающей части", – отметил Владимир Ефимов.Он отметил, что основные помещения детского сада запроектированы с естественным освещением. Завершить его возведение, по словам Ефимова, планируется в 2026 году.Детский сад будет построен девелоперской компанией "ПИК" в жилом комплексе "Плеханова 11", после чего его передадут городу.Уточняется, что будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями, а прилегающая территория будет благоустроена.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский указал, что в здании также разместятся медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.Ранее глава города Сергей Собянин рассказал о развитии социнфраструктуры в столичном ВАО.ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.

https://ria.ru/20250217/efimov-1999609994.html

https://ria.ru/20250228/moskva-2002078899.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, пик, сергей гордеев, градостроительный комплекс москвы