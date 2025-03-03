Ефимов: в московском Перово инвестор возведет детский сад
Ефимов: в московском районе Перово частный инвестор построит детский сад
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В московском районе Перово в жилом комплексе девелопер возведет детский сад на 225 детей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Детский сад общей площадью пять тысяч квадратных метров будет состоять из нескольких прямоугольных блоков переменной этажности. В основной секции здания предусмотрено три этажа, в зоне физкультурного и музыкального залов – два, а пищеблок полного технологического цикла расположится в одноэтажной выступающей части", – отметил Владимир Ефимов.
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Он отметил, что основные помещения детского сада запроектированы с естественным освещением. Завершить его возведение, по словам Ефимова, планируется в 2026 году.
Детский сад будет построен девелоперской компанией "ПИК" в жилом комплексе "Плеханова 11", после чего его передадут городу.
Уточняется, что будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями, а прилегающая территория будет благоустроена.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский указал, что в здании также разместятся медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.
Ранее глава города Сергей Собянин рассказал о развитии социнфраструктуры в столичном ВАО.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.