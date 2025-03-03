https://ria.ru/20250303/doklad--2002735630.html

Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре

Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре - РИА Новости, 03.03.2025

Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту домогательства до пассажирки такси со стороны водителя-мигранта в Самаре,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:48:00+03:00

2025-03-03T12:48:00+03:00

2025-03-03T12:48:00+03:00

россия

самарская область

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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту домогательства до пассажирки такси со стороны водителя-мигранта в Самаре, говорится в Telegram-канале СК РФ. В ведомстве сообщили, что в медиапространстве появились данные о противоправных действиях таксиста-мигранта в Самаре. Мужчина попытался совершить преступление против половой неприкосновенности в отношении пассажирки, применив к ней физическое насилие. Также он требовал от нее деньги. В сообщениях в соцсетях было указано, что в начале февраля таксист забрал девушку от одного из самарских торговых центров и увез в укромное место, заблокировав двери. Он стал до нее домогаться и, получив отказ, потребовал от пассажирки 3,5 тысячи рублей. Девушка отдала ему эту сумму, однако мужчина не прекратил свои попытки. В конце концов, пассажирке удалось сломать ручку двери и сбежать. "По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), статьей 161 УК РФ (грабеж). Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ. Подозреваемый в совершении преступлений задержан, следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины.

https://ria.ru/20241011/stavropole-1977676339.html

https://ria.ru/20240215/delo-1927535818.html

россия

самарская область

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россия, самарская область, александр бастрыкин, самара, следственный комитет россии (ск рф), общество