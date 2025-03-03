Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре
Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до пассажирки такси в Самаре
© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту домогательства до пассажирки такси со стороны водителя-мигранта в Самаре, говорится в Telegram-канале СК РФ.
В ведомстве сообщили, что в медиапространстве появились данные о противоправных действиях таксиста-мигранта в Самаре. Мужчина попытался совершить преступление против половой неприкосновенности в отношении пассажирки, применив к ней физическое насилие. Также он требовал от нее деньги.
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В сообщениях в соцсетях было указано, что в начале февраля таксист забрал девушку от одного из самарских торговых центров и увез в укромное место, заблокировав двери. Он стал до нее домогаться и, получив отказ, потребовал от пассажирки 3,5 тысячи рублей. Девушка отдала ему эту сумму, однако мужчина не прекратил свои попытки. В конце концов, пассажирке удалось сломать ручку двери и сбежать.
"По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), статьей 161 УК РФ (грабеж). Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ.
Подозреваемый в совершении преступлений задержан, следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины.
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