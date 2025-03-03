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Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре - РИА Новости, 03.03.2025
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12:48 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/doklad--2002735630.html
Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре
Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре - РИА Новости, 03.03.2025
Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту домогательства до пассажирки такси со стороны водителя-мигранта в Самаре,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:48:00+03:00
2025-03-03T12:48:00+03:00
россия
самарская область
александр бастрыкин
самара
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту домогательства до пассажирки такси со стороны водителя-мигранта в Самаре, говорится в Telegram-канале СК РФ. В ведомстве сообщили, что в медиапространстве появились данные о противоправных действиях таксиста-мигранта в Самаре. Мужчина попытался совершить преступление против половой неприкосновенности в отношении пассажирки, применив к ней физическое насилие. Также он требовал от нее деньги. В сообщениях в соцсетях было указано, что в начале февраля таксист забрал девушку от одного из самарских торговых центров и увез в укромное место, заблокировав двери. Он стал до нее домогаться и, получив отказ, потребовал от пассажирки 3,5 тысячи рублей. Девушка отдала ему эту сумму, однако мужчина не прекратил свои попытки. В конце концов, пассажирке удалось сломать ручку двери и сбежать. "По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), статьей 161 УК РФ (грабеж). Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ. Подозреваемый в совершении преступлений задержан, следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины.
https://ria.ru/20241011/stavropole-1977676339.html
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россия, самарская область, александр бастрыкин, самара, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Самарская область, Александр Бастрыкин, Самара, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до девушки в Самаре

Глава СК запросил доклад по делу о домогательстве до пассажирки такси в Самаре

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту домогательства до пассажирки такси со стороны водителя-мигранта в Самаре, говорится в Telegram-канале СК РФ.
В ведомстве сообщили, что в медиапространстве появились данные о противоправных действиях таксиста-мигранта в Самаре. Мужчина попытался совершить преступление против половой неприкосновенности в отношении пассажирки, применив к ней физическое насилие. Также он требовал от нее деньги.
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В сообщениях в соцсетях было указано, что в начале февраля таксист забрал девушку от одного из самарских торговых центров и увез в укромное место, заблокировав двери. Он стал до нее домогаться и, получив отказ, потребовал от пассажирки 3,5 тысячи рублей. Девушка отдала ему эту сумму, однако мужчина не прекратил свои попытки. В конце концов, пассажирке удалось сломать ручку двери и сбежать.
"По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), статьей 161 УК РФ (грабеж). Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Самарской области доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ.
Подозреваемый в совершении преступлений задержан, следствие ходатайствует перед судом об аресте мужчины.
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РоссияСамарская областьАлександр БастрыкинСамараСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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