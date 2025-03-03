https://ria.ru/20250303/deti-2002748945.html

Выпущено пособие по изучению платформы для незрячих детей билайндлядетей.рф

Выпущено пособие по изучению платформы для незрячих детей билайндлядетей.рф - РИА Новости, 03.03.2025

Выпущено пособие по изучению платформы для незрячих детей билайндлядетей.рф

Платформа по освоению цифровых навыков для незрячих детей билайндлядетей.рф получила одобрение специалистов Института коррекционной педагогики; соответствующие... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:40:00+03:00

2025-03-03T14:40:00+03:00

2025-03-03T14:40:00+03:00

билайн

вымпелком

дети

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Платформа по освоению цифровых навыков для незрячих детей билайндлядетей.рф получила одобрение специалистов Института коррекционной педагогики; соответствующие методические рекомендации для родителей и преподавателей опубликованы на сайте сайте института, сообщает мобильный оператор.Методические рекомендации представляют собой пособие для педагогов, родителей и тьюторов, помогающих детям с нарушениями зрения освоить смартфон и компьютер."Эксперты нашего института высоко оценили практическую значимость представленных на платформе билайндлядетей.рф материалов и рекомендуют их к включению в рабочие программы образовательных организаций. Онлайн формат платформы упрощает освоение современных цифровых технологий, делая его доступным в любом регионе нашей страны. При этом не обязательно нужен тифлопедагог, а требуется лишь небольшая помощь со стороны взрослых (родителей, педагогов, тьюторов). Благодаря этой платформе дети с нарушениями зрения научатся самостоятельно пользоваться смартфоном и компьютером в различных жизненных ситуациях – от перемещения до общения в социальных сетях, обучения и использования различных сервисов, без которых сложно представить современную жизнь (заказ продуктов, такси, госуслуги и так далее)", - приводятся в сообщении слова заведующей лабораторией образования и комплексной абилитации детей с нарушениями зрения ФГБНУ "ИКП" Ольги Болдиновой.Платформа билайндлядетей.рф находится в открытом доступе. Она была запущена в 2023 году в рамках партнерства билайн, инклюзивного проекта "Эверленд" и Альянса по защите детей в цифровой среде. Уроки на платформе помогают освоить три наиболее популярные операционные системы. За два года материалами платформы воспользовались более 150 тысяч человек, порядка 17 тысяч незрячих полностью прошли курсы."Одна из главных задач нашей компании – сделать так, чтобы цифровые технологии делали жизнь людей лучше. Наша платформа и партнерства вокруг нее призваны повысить качество жизни людей, которые сталкиваются с непростым вызовом – полной или частичной потерей зрения. Поэтому так важно, чтобы информация о проекте достигала самых удаленных уголков нашей страны", - отметила вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" Софья Иванова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, дети