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Бывшего вице-премьера Чувашии будут судить по делу о взятке

Бывшего вице-премьера Чувашии будут судить по делу о взятке - РИА Новости, 03.03.2025

Бывшего вице-премьера Чувашии будут судить по делу о взятке

Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов предстанет перед судом по делу о взятке в 50,5 миллиона рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:40:00+03:00

2025-03-03T13:40:00+03:00

2025-03-03T13:40:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов предстанет перед судом по делу о взятке в 50,5 миллиона рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, в период с августа 2022 года по март 2024 года Данилов, являясь заместителем председателя кабинета министров Чувашии – министром строительства и ЖКХ республики, получал как через посредника - бывшего генерального директора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской республики" Алексея Антонова, так и лично взятки в виде денег и ценностей общей стоимостью 50,5 миллиона рублей от представителя двух коммерческих организаций ООО "КСК" и ООО "Поволжская СК" за способствование заключению с ними госконтрактов подведомственными и подконтрольными минстрою Чувашии организациями. Кроме того, Антонов, являясь генеральным директором строительной организации, заключил договор на строительство в поселке Урмары многоквартирного жилого дома, часть квартир которого планировалось передать под социальные нужды – для переселения граждан из аварийного жилого фонда, а также предоставления жилых помещений детям-сиротам. В ходе выездной проверки минстроем Чувашии на стройке были выявлены существенные нарушения. Несмотря на это, Антонов дал указание о продолжении строительства. В результате строительные работы выполнены с нарушениями технической и строительной документации, что привело к невозможности введения здания в эксплуатацию, дом непригоден для проживания. Ущерб, причиненный действиями Антонова, составил почти 25 миллионов рублей. Данилову было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), Антонову – по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). "По предъявленному обвинению Антонов полностью признал свою вину и дал показания, изобличающие себя и Данилова. С Антоновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Из военного комиссариата Чувашии поступило ходатайство о приостановлении предварительного следствия в отношении Антонова в связи с заключением им контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Ходатайство следователем удовлетворено", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении Данилова поступило аналогичное ходатайство, однако следователем в его удовлетворении отказано. "Хотя Данилов и признал обстоятельства незаконного получения денежных средств через Антонова, но свою вину в получении взятки в особо крупном размере он не признал, сообщив, что намеревался похитить указанные денежные средства путем мошенничества. В настоящее время Данилов знакомится с материалами уголовного дела. После ознакомления уголовное дело будет направлено в прокуратуру Чувашии для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении в суд", - подчеркивается в сообщении. Ранее сообщалось, что Данилов и Антонов были задержаны в Москве 30 марта 2024 года, на следующий день указом главы Чувашии Данилов был уволен с поста вице-премьера республики.

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https://ria.ru/20250303/kuzbass-2002662121.html

https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972549903.html

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