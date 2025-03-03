VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани
VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани и продлится больше месяца
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
Посетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. VK Fest в 2025 году впервые пройдет в Челябинске и Казани и продлится больше месяца, с 14 июня по 20 июля, сообщает организатор фестиваля VK.
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"В 2025 году VK Fest пройдет с 14 июня по 20 июля. <...> VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов – Казани, а также в Челябинске – культурном центре Южного Урала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году фестиваль пройдет в пяти городах: 14 июня в Челябинске, 21 июня в Сириусе (Сочи), 29 июня в Казани, 5-6 июля в Санкт-Петербурге и 19-20 июля в Москве. Программа и площадки фестиваля станут известны позже. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте.
В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России - в том числе впервые в Уфе и Красноярске - и собрал рекордные 205 тысяч человек.