https://ria.ru/20250303/cheljabinsk-2002721290.html

VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани

VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани - РИА Новости, 03.03.2025

VK Fest впервые пройдет в Челябинске и Казани

VK Fest в 2025 году впервые пройдет в Челябинске и Казани и продлится больше месяца, с 14 июня по 20 июля, сообщает организатор фестиваля VK. РИА Новости, 03.03.2025

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челябинск

казань

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. VK Fest в 2025 году впервые пройдет в Челябинске и Казани и продлится больше месяца, с 14 июня по 20 июля, сообщает организатор фестиваля VK. "В 2025 году VK Fest пройдет с 14 июня по 20 июля. <...> VK Fest впервые принимают в сердце Татарстана и одном из самых популярных туристических городов – Казани, а также в Челябинске – культурном центре Южного Урала", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году фестиваль пройдет в пяти городах: 14 июня в Челябинске, 21 июня в Сириусе (Сочи), 29 июня в Казани, 5-6 июля в Санкт-Петербурге и 19-20 июля в Москве. Программа и площадки фестиваля станут известны позже. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте. В 2024 году VK Fest прошел в пяти городах России - в том числе впервые в Уфе и Красноярске - и собрал рекордные 205 тысяч человек.

https://ria.ru/20250218/vkontakte-2000046774.html

челябинск

казань

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

челябинск, казань, сочи