https://ria.ru/20250303/britanija-2002718920.html

СМИ: в Британии опровергли данные о предложении по перемирию на Украине

СМИ: в Британии опровергли данные о предложении по перемирию на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

СМИ: в Британии опровергли данные о предложении по перемирию на Украине

В Британии опровергли сведения о совместном с Францией предложении перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:54:00+03:00

2025-03-03T11:54:00+03:00

2025-03-03T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Британии опровергли сведения о совместном с Францией предложении перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц, сообщило агентство Блумберг. "Один британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана", — указано в материале.По словам собеседника агентства, договоренности по срокам возможного прекращения огня нет. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что вместе с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом он объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта якобы сложно проверить соблюдение прекращения огня. Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250303/promyshlennost-2002681408.html

https://ria.ru/20250303/kallas-2002703353.html

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в мире, украина, россия, лондон, эммануэль макрон, кир стармер, владимир путин