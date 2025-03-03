https://ria.ru/20250303/britanija-2002658305.html

Лондон и Париж представят Трампу группу стран "Европа-плюс", пишут СМИ

Лондон и Париж представят Трампу группу стран "Европа-плюс", пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025

Лондон и Париж представят Трампу группу стран "Европа-плюс", пишут СМИ

Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:27:00+03:00

2025-03-03T08:27:00+03:00

2025-03-03T08:27:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. При этом, по его словам, гарантии безопасности для Украины должны иметь поддержку США. "Два давних союзника США (Британия и Франция - ред.) намерены в ближайшие дни представить Трампу группу "Европа-плюс", включающую государства, не входящие в ЕС, в том числе, возможно, Канаду, чтобы получить его поддержку", - говорится в материале агентства. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002654143.html

https://ria.ru/20250303/fond-2002269150.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, кир стармер, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато