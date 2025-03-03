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В ГД предложили направить штраф Блиновской на борьбу с мошенниками - РИА Новости, 03.03.2025
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16:40 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002798500.html
В ГД предложили направить штраф Блиновской на борьбу с мошенниками
В ГД предложили направить штраф Блиновской на борьбу с мошенниками - РИА Новости, 03.03.2025
В ГД предложили направить штраф Блиновской на борьбу с мошенниками
Взысканные с "королевы марафонов" Елены Блиновской деньги следовало бы направить на государственные программы противодействия мошенникам и повышения цифровой... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:40:00+03:00
2025-03-03T16:40:00+03:00
происшествия
россия
елена блиновская
антон горелкин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взысканные с "королевы марафонов" Елены Блиновской деньги следовало бы направить на государственные программы противодействия мошенникам и повышения цифровой грамотности, считает депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. Сегодня Савеловский суд столицы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. "Считаю ли я справедливым наказание Елены Блиновской? Отвечу так: считаю, что взысканные с нее деньги стоило бы направить на государственные программы противодействия мошенникам и повышения цифровой грамотности", - написал он. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002791578.html
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происшествия, россия, елена блиновская, антон горелкин, госдума рф
Происшествия, Россия, Елена Блиновская, Антон Горелкин, Госдума РФ
В ГД предложили направить штраф Блиновской на борьбу с мошенниками

Горелкин: взысканные с Блиновской деньги можно пустить на борьбу с мошенниками

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взысканные с "королевы марафонов" Елены Блиновской деньги следовало бы направить на государственные программы противодействия мошенникам и повышения цифровой грамотности, считает депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
Сегодня Савеловский суд столицы приговорил Блиновскую к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
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"Считаю ли я справедливым наказание Елены Блиновской? Отвечу так: считаю, что взысканные с нее деньги стоило бы направить на государственные программы противодействия мошенникам и повышения цифровой грамотности", - написал он.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
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