https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002791578.html

Блиновская может выйти на свободу уже в этом году

Блиновская может выйти на свободу уже в этом году - РИА Новости, 03.03.2025

Блиновская может выйти на свободу уже в этом году

Осужденная "королева марафонов" Елена Блиновская имеет шанс выйти на свободу условно-досрочно уже в этом году. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:20:00+03:00

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происшествия

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Осужденная "королева марафонов" Елена Блиновская имеет шанс выйти на свободу условно-досрочно уже в этом году. В понедельник Савеловский суд столицы приговорил ее к 5 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Суд, среди прочего, признал Блиновскую виновной по части 1 статьи 187 УК РФ, данное преступление является тяжким, а потому она может рассчитывать на УДО только после отбытия половины от назначенного наказания. Блиновская провела под домашним арестом с конца апреля 2023 года по январь 2024-го, далее более года сидела в СИЗО и еще некоторое время будет находиться там в ожидании рассмотрения апелляции. С учетом правил зачтения срока, отбытого под арестом, ей останется провести в колонии около трех лет. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html

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Елена Блиновская в зале суда Елена Блиновская в зале суда 2025-03-03T16:20 true PT0M22S

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происшествия, россия, елена блиновская