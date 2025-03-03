https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html

"Это преступление простили": что ждет Блиновскую в тюрьме

"Это преступление простили": что ждет Блиновскую в тюрьме - РИА Новости, 03.03.2025

"Это преступление простили": что ждет Блиновскую в тюрьме

Савеловский суд Москвы огласил приговор самой известной российской инфоцыганке Елене Блиновской. Ее обвиняли в легализации доходов и незаконном обороте средств... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:36:00+03:00

2025-03-03T15:36:00+03:00

2025-03-03T16:35:00+03:00

россия

елена блиновская

савеловский суд г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002767776_0:314:3081:2047_1920x0_80_0_0_8c7c4ae78b99f3b2395ffed8c819f023.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Дина Горина. Савеловский суд Москвы огласил приговор самой известной российской инфоцыганке Елене Блиновской. Ее обвиняли в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. О том, как проходил громкий процесс и какой приняли вердикт, — в материале РИА Новости.ПриговорКонвоирам, охранявшим обвиняемую, пришлось непросто: у "аквариума" столпились журналисты с камерами. Все ждали, как блогер отреагирует на приговор.До заседания предполагали разное: вплоть до освобождения из зала суда. Защита призывала учесть время, проведенное под арестом: 31 месяц (почти три года). С этим согласились и прокуроры.Кроме того, защита просила отсрочить наказание — до тех пор, пока не подрастут четверо несовершеннолетних детей Блиновской. Когда адвокат Вадим Багатурия сказал, что подзащитная увидит их уже 20-летними, она демонстративно расплакалась.А вот после оглашения приговора, которое заняло 15 минут, решила не показывать эмоции — отвернулась от журналистов. Ее признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, но освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Ближайшие пять лет она должна провести в колонии общего режима.Также блогершу оштрафовали на миллион рублей, запретили на четыре года заниматься предпринимательством и взыскали имущество, в том числе земельные участки в Подмосковье и Крыму.Позиция обвиненияПрокурор запрашивал шесть лет лишения свободы, штраф в полтора миллиона и запрет коммерческой деятельности на пять лет. Суд также требовал конфисковать все арестованное имущество блогерши и ее мужа.Обвинение выступало против условного срока и отсрочки наказания. Объясняли это поведением Блиновской перед судом: она признала вину не сразу, долго настаивала на том, что не знала о денежных махинациях и якобы была лишь "лицом бренда", все полномочия по кадровым и бухгалтерским вопросам делегировав исполнительному директору Лилии Орленко и бухгалтеру Наталье Авдентовой.Однако те утверждали обратное: действовали лишь по согласованию с Блиновской и по ее распоряжению. Это подтверждается перепиской в рабочих чатах. Там же "королева марафонов" раздавала указания, куда зачислять деньги.РасследованиеСледователи установили: использовалась схема дробления бизнеса. Распределяя доходы между подконтрольными фирмами и другими ИП, Блиновская скрывала реальные доходы. В результате обманула государство на 906 миллионов рублей. При этом 706 миллионов она реализовала.Для придания законности трансферам между счетами выдавала займы. Деньги поступали от одних аффилированных фирм другим под видом внесения средств в уставные капиталы.Также по ее указанию сотрудники оформили банковские счета на своих знакомых, а когда получали от них реквизиты, регулярно и без их ведома использовали коды подтверждений операций в банках.ОбвинениеИзбежать наказания Блиновская пыталась с самого начала. Задержали ее под Смоленском в апреле 2023-го — она пыталась пересечь границу с Белоруссией на арендованном "Майбахе" с водителем.По одной из версий, блогершу предупредили о готовящейся проверке. Внимание к ней привлекли негативные отзывы участников марафонов и их заявления в полицию о мошенничестве. Жаловались и общественники.Блиновская была уверена, что сможет быстро уладить проблемы. СМИ писали, что она предлагала следователям пять, а затем десять миллионов долларов за подписку о невыезде. И просила не блокировать ее в социальных сетях — поскольку "важно заниматься любимым делом".Но предъявили обвинение. По решению суда задержанную вместе с мужем Алексеем поместили под домашний арест в семейный особняк в Подмосковье, а их счета, недвижимость и транспортные средства были арестованы.БанкротствоНа 2024-й новый год Блиновская устроила вечеринку, пригласив свою подругу и свидетеля по уголовному делу. Это грубейшее нарушение режима домашнего ареста, поэтому ее немедленно поместили в СИЗО.В ноябре 2024-го Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом — приступили к распродаже имущества, поступающие средства направляли на погашение задолженности. Конфисковали все люксовые автомобили.По данным СМИ, Федеральная налоговая служба оценивала общий долг "королевы марафонов" в 1,4 миллиарда рублей. Из них задолженность по налогам — 906 629 721, остальное — пени и штрафы.За время нахождения под стражей она выплатила около 320 миллионов рублей. Тем не менее это не спасло от дальнейшего судебного преследования.ИзвестностьБлогерша приобрела известность благодаря тренингам по личностному росту и марафонам по исполнению желаний в 2018-м, когда завела личный блог в Instagram*. На нее подписались более пяти миллионов человек. Марафоны же, по некоторым данным, прошли более 300 тысяч. Цены на них доходили до 300 тысяч рублей.В 2020-м Forbes оценивал прибыль Блиновской в 200 миллионов рублей. Общий доход за все годы — в несколько миллиардов.Самый масштабный тренинг состоялся в мае 2022-го в спортивном комплексе "ВТБ Арена" с шоу "А что дальше?". Билеты на "психотерапевтический, психологический тренинг", как называла его сама Блиновская, раскупили за два дня, хотя стоили они до 30 тысяч рублей. Еще у "королевы марафонов" была своя телепередача на ТВ-3 — "Дом исполнения желаний".После ее ареста силовики обратили внимание и на других в этом бизнесе: открыли дела на Валерию Чекалину и ее мужа Артема, Александру Митрошину и Аяза Шабутдинова, суд над которым, как ожидается, начнется осенью. И именно история Блиновской послужила прецедентом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, елена блиновская, савеловский суд г. москвы