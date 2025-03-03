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Блиновская восприняла приговор без слез - РИА Новости, 03.03.2025
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14:31 03.03.2025 (обновлено: 14:38 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002761433.html
Блиновская восприняла приговор без слез
Блиновская восприняла приговор без слез - РИА Новости, 03.03.2025
Блиновская восприняла приговор без слез
"Королева марафонов" Елена Блиновская не проронила слез после приговора Савёловского суда Москвы, решение суда восприняла спокойно, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:31:00+03:00
2025-03-03T14:38:00+03:00
происшествия
россия
елена блиновская
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская не проронила слез после приговора Савёловского суда Москвы, решение суда восприняла спокойно, передаёт корреспондент РИА Новости.Блиновская выслушала приговор стоя, оглашение заняло 15 минут - суд долго перечислял имущество ее семьи, которое взыскали в доход государства. Решение суда она никак не прокомментировала и в целом обошлась без каких-либо реакций.Сегодня суд приговорил ее к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет.
https://ria.ru/20250303/sud-2002762892.html
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происшествия, россия, елена блиновская
Происшествия, Россия, Елена Блиновская
Блиновская восприняла приговор без слез

Блиновская восприняла приговор к пяти годам колонии без слез

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская не проронила слез после приговора Савёловского суда Москвы, решение суда восприняла спокойно, передаёт корреспондент РИА Новости.
Блиновская выслушала приговор стоя, оглашение заняло 15 минут - суд долго перечислял имущество ее семьи, которое взыскали в доход государства. Решение суда она никак не прокомментировала и в целом обошлась без каких-либо реакций.
Сегодня суд приговорил ее к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет.
Елена Блиновская в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания
14:35
 
ПроисшествияРоссияЕлена Блиновская
 
 
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