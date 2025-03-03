https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002761433.html

Блиновская восприняла приговор без слез

Блиновская восприняла приговор без слез - РИА Новости, 03.03.2025

Блиновская восприняла приговор без слез

"Королева марафонов" Елена Блиновская не проронила слез после приговора Савёловского суда Москвы, решение суда восприняла спокойно, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:31:00+03:00

2025-03-03T14:31:00+03:00

2025-03-03T14:38:00+03:00

происшествия

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская не проронила слез после приговора Савёловского суда Москвы, решение суда восприняла спокойно, передаёт корреспондент РИА Новости.Блиновская выслушала приговор стоя, оглашение заняло 15 минут - суд долго перечислял имущество ее семьи, которое взыскали в доход государства. Решение суда она никак не прокомментировала и в целом обошлась без каких-либо реакций.Сегодня суд приговорил ее к 5 годам колонии общего режима и не дал отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми 14 лет.

https://ria.ru/20250303/sud-2002762892.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, елена блиновская