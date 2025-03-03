https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002759489.html
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 03.03.2025
Блиновскую приговорили к пяти годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:22:00+03:00
2025-03-03T14:22:00+03:00
2025-03-03T15:07:00+03:00
происшествия
москва
елена блиновская
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002761301_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9562754c8f5a8131e1c9d151d6f7d06.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — заявила судья Анна Козлова.Блогера признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания.Также ее оштрафовали на миллион рублей и запретили на четыре года заниматься предпринимательской деятельностью.Гособвинитель требовала для Блиновской шесть лет колонии общего режима, штраф в полтора миллиона рублей и запрет на пять лет заниматься бизнесом. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.Защита просила не сажать блогера в тюрьму.Кроме того, по гражданскому иску с Блиновской взыскали 587 миллионов рублей.Гособвинение ранее уточнило сумму иска до 587 миллионов 619 тысяч рублей в связи с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался более чем на 918 миллионов рублей.Помимо этого, в доход государства взыскали имущество блогера, включая земельные участки по всей России, в том числе в Подмосковье и Крыму, средства на счетах, машино-места и прочее.На прошлой неделе в деле о банкротстве Блиновской суд арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею: 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. А также деньги на счетах — более 1,4 миллиарда рублей, за исключением прожиточного минимума на него и четырех детей плюс движимое имущество и доли в юрлицах.Как отметил корреспондент РИА Новости, Блиновская выслушала приговор стоя, спокойно и без слез, оглашение заняло 15 минут — суд долго перечислял имущество ее семьи, которое взыскали в доход государства. Решение суда она никак не прокомментировала и в целом обошлась без каких-либо реакций.Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.
https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002761301_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_809e8a2c5fcaccdc1bffbc6896453369.jpg
Елена Блиновская в зале суда
Елена Блиновская в зале суда
2025-03-03T14:22
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, елена блиновская, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — заявила судья Анна Козлова.
Блогера признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.
Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания.
Также ее оштрафовали на миллион рублей и запретили на четыре года заниматься предпринимательской деятельностью.
Гособвинитель требовала для Блиновской
шесть лет колонии общего режима, штраф в полтора миллиона рублей и запрет на пять лет заниматься бизнесом. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.
Защита просила не сажать блогера в тюрьму.
Кроме того, по гражданскому иску с Блиновской взыскали 587 миллионов рублей.
Гособвинение ранее уточнило сумму иска до 587 миллионов 619 тысяч рублей в связи с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался более чем на 918 миллионов рублей.
Помимо этого, в доход государства взыскали имущество блогера, включая земельные участки по всей России
, в том числе в Подмосковье
и Крыму, средства на счетах, машино-места и прочее.
На прошлой неделе в деле о банкротстве Блиновской суд арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею: 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве
, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях
. А также деньги на счетах — более 1,4 миллиарда рублей, за исключением прожиточного минимума на него и четырех детей плюс движимое имущество и доли в юрлицах.
Как отметил корреспондент РИА Новости, Блиновская выслушала приговор стоя, спокойно и без слез, оглашение заняло 15 минут — суд долго перечислял имущество ее семьи, которое взыскали в доход государства. Решение суда она никак не прокомментировала и в целом обошлась без каких-либо реакций.
Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.
Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.