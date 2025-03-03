https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002759489.html

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 03.03.2025

Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:22:00+03:00

2025-03-03T14:22:00+03:00

2025-03-03T15:07:00+03:00

происшествия

москва

елена блиновская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии "королеву марафонов" Елену Блиновскую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Блиновской наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — заявила судья Анна Козлова.Блогера признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания.Также ее оштрафовали на миллион рублей и запретили на четыре года заниматься предпринимательской деятельностью.Гособвинитель требовала для Блиновской шесть лет колонии общего режима, штраф в полтора миллиона рублей и запрет на пять лет заниматься бизнесом. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.Защита просила не сажать блогера в тюрьму.Кроме того, по гражданскому иску с Блиновской взыскали 587 миллионов рублей.Гособвинение ранее уточнило сумму иска до 587 миллионов 619 тысяч рублей в связи с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался более чем на 918 миллионов рублей.Помимо этого, в доход государства взыскали имущество блогера, включая земельные участки по всей России, в том числе в Подмосковье и Крыму, средства на счетах, машино-места и прочее.На прошлой неделе в деле о банкротстве Блиновской суд арестовал имущество, принадлежащее ее мужу Алексею: 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. А также деньги на счетах — более 1,4 миллиарда рублей, за исключением прожиточного минимума на него и четырех детей плюс движимое имущество и доли в юрлицах.Как отметил корреспондент РИА Новости, Блиновская выслушала приговор стоя, спокойно и без слез, оглашение заняло 15 минут — суд долго перечислял имущество ее семьи, которое взыскали в доход государства. Решение суда она никак не прокомментировала и в целом обошлась без каких-либо реакций.Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.

https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html

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Елена Блиновская в зале суда Елена Блиновская в зале суда 2025-03-03T14:22 true PT0M22S

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происшествия, москва, елена блиновская, московская область (подмосковье)