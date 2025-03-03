https://ria.ru/20250303/biznes-2002691327.html

В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь

В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь - РИА Новости, 03.03.2025

В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь

Пострадавший в результате нападения ВСУ бизнес в Курской области планирует восстановить производство, правительство проработает механизм компенсации ущерба,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:36:00+03:00

2025-03-03T10:36:00+03:00

2025-03-03T10:36:00+03:00

экономика

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КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Пострадавший в результате нападения ВСУ бизнес в Курской области планирует восстановить производство, правительство проработает механизм компенсации ущерба, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников по итогам встречи с предпринимателями Курской области. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что предприятия региона нуждаются в государственной поддержке. По его словам, уже сейчас прорабатывается вопрос расширения географии свободных экономических зон, две трети заработной платы компенсируются из федерального бюджета, формируются дополнительные меры. По поручению президента РФ Владимира Путина отраслевые федеральные министерства совместно с руководством Курской области формируют основные параметры программы восстановления и развития региона. В ходе рабочей поездки Решетникова в Курск обсуждались направления поддержки бизнеса приграничья. "Состоялось обсуждение с бизнесом. Мы понимаем, что бизнес попал в очень непростое положение, что, конечно, предприятия многие, которые там на территории, утрачены или, скорее всего, утрачены. Сложно пока как бы оценить. И, соответственно, есть вопрос по механизму компенсации ущерба, мы будем прорабатывать. Часть уже заявок у нас в министерстве, мы с министерством финансов отрабатываем", - сказал Решетников. По его словам, прорабатывается не только вопрос компенсации ущерба, но и вопросы налогов, отсрочек, предоставленных предприятиям, а также кредитов. "Нам надо к моменту освобождения территории иметь комплексный план, скажем так, финансового оздоровления всей ситуации, и нам очень важно, чтобы те средства, которые мы бизнесу компенсируем… были, по сути, основой для дальнейшего роста, развития новых инвестиций. То, что мы обсуждали сегодня с бизнесом", - добавил министр. Он отметил, что предприниматели Курской области намерены восстанавливать бизнес, создавая рабочие места, что вызывает уважение. "Мне очень понравился настрой бизнеса, потому что я понимаю... что предприятия потеряли, что предприниматели потеряли. Но при этом у них настрой такой, что "создайте нам условия, мы восстановим все предприятия, восстановим все рабочие места"... Такие люди с характером, которые вызывают большое уважение, поэтому не помочь таким людям нельзя", - сказал Решетников. Ранее президент России заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть меры по восстановлению курского приграничья, в том числе поддержку пострадавшего бизнеса. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html

https://ria.ru/20250218/putin-2000159414.html

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экономика, курская область, россия, курск, максим решетников, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины