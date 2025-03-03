Рейтинг@Mail.ru
В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/biznes-2002691327.html
В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь
В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь - РИА Новости, 03.03.2025
В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь
Пострадавший в результате нападения ВСУ бизнес в Курской области планирует восстановить производство, правительство проработает механизм компенсации ущерба,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:36:00+03:00
2025-03-03T10:36:00+03:00
экономика
курская область
россия
курск
максим решетников
владимир путин
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002673903_0:135:1882:1194_1920x0_80_0_0_af8d0ebc87295ac5b21379a45af509d0.jpg
КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Пострадавший в результате нападения ВСУ бизнес в Курской области планирует восстановить производство, правительство проработает механизм компенсации ущерба, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников по итогам встречи с предпринимателями Курской области. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что предприятия региона нуждаются в государственной поддержке. По его словам, уже сейчас прорабатывается вопрос расширения географии свободных экономических зон, две трети заработной платы компенсируются из федерального бюджета, формируются дополнительные меры. По поручению президента РФ Владимира Путина отраслевые федеральные министерства совместно с руководством Курской области формируют основные параметры программы восстановления и развития региона. В ходе рабочей поездки Решетникова в Курск обсуждались направления поддержки бизнеса приграничья. "Состоялось обсуждение с бизнесом. Мы понимаем, что бизнес попал в очень непростое положение, что, конечно, предприятия многие, которые там на территории, утрачены или, скорее всего, утрачены. Сложно пока как бы оценить. И, соответственно, есть вопрос по механизму компенсации ущерба, мы будем прорабатывать. Часть уже заявок у нас в министерстве, мы с министерством финансов отрабатываем", - сказал Решетников. По его словам, прорабатывается не только вопрос компенсации ущерба, но и вопросы налогов, отсрочек, предоставленных предприятиям, а также кредитов. "Нам надо к моменту освобождения территории иметь комплексный план, скажем так, финансового оздоровления всей ситуации, и нам очень важно, чтобы те средства, которые мы бизнесу компенсируем… были, по сути, основой для дальнейшего роста, развития новых инвестиций. То, что мы обсуждали сегодня с бизнесом", - добавил министр. Он отметил, что предприниматели Курской области намерены восстанавливать бизнес, создавая рабочие места, что вызывает уважение. "Мне очень понравился настрой бизнеса, потому что я понимаю... что предприятия потеряли, что предприниматели потеряли. Но при этом у них настрой такой, что "создайте нам условия, мы восстановим все предприятия, восстановим все рабочие места"... Такие люди с характером, которые вызывают большое уважение, поэтому не помочь таким людям нельзя", - сказал Решетников. Ранее президент России заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть меры по восстановлению курского приграничья, в том числе поддержку пострадавшего бизнеса. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html
https://ria.ru/20250218/putin-2000159414.html
https://ria.ru/20241019/vyplaty-1978878121.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002673903_209:0:1882:1255_1920x0_80_0_0_4c3a7eacba1edfa65b7cfb86c985a950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курская область, россия, курск, максим решетников, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Экономика, Курская область, Россия, Курск, Максим Решетников, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области бизнесу, пострадавшему из-за нападения ВСУ, окажут помощь

Решетников: пострадавшему из-за нападения ВСУ бизнесу в Курской области помогут

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкФлаг Российской Федерации над селом Погребки Суджанского района Курской области
Флаг Российской Федерации над селом Погребки Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Флаг Российской Федерации над селом Погребки Суджанского района Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 мар – РИА Новости. Пострадавший в результате нападения ВСУ бизнес в Курской области планирует восстановить производство, правительство проработает механизм компенсации ущерба, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников по итогам встречи с предпринимателями Курской области.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что предприятия региона нуждаются в государственной поддержке. По его словам, уже сейчас прорабатывается вопрос расширения географии свободных экономических зон, две трети заработной платы компенсируются из федерального бюджета, формируются дополнительные меры. По поручению президента РФ Владимира Путина отраслевые федеральные министерства совместно с руководством Курской области формируют основные параметры программы восстановления и развития региона. В ходе рабочей поездки Решетникова в Курск обсуждались направления поддержки бизнеса приграничья.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
5 февраля, 18:59
"Состоялось обсуждение с бизнесом. Мы понимаем, что бизнес попал в очень непростое положение, что, конечно, предприятия многие, которые там на территории, утрачены или, скорее всего, утрачены. Сложно пока как бы оценить. И, соответственно, есть вопрос по механизму компенсации ущерба, мы будем прорабатывать. Часть уже заявок у нас в министерстве, мы с министерством финансов отрабатываем", - сказал Решетников.
По его словам, прорабатывается не только вопрос компенсации ущерба, но и вопросы налогов, отсрочек, предоставленных предприятиям, а также кредитов.
"Нам надо к моменту освобождения территории иметь комплексный план, скажем так, финансового оздоровления всей ситуации, и нам очень важно, чтобы те средства, которые мы бизнесу компенсируем… были, по сути, основой для дальнейшего роста, развития новых инвестиций. То, что мы обсуждали сегодня с бизнесом", - добавил министр.
Он отметил, что предприниматели Курской области намерены восстанавливать бизнес, создавая рабочие места, что вызывает уважение.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Путин поручил заранее предусмотреть поддержку курского приграничья
18 февраля, 20:04
"Мне очень понравился настрой бизнеса, потому что я понимаю... что предприятия потеряли, что предприниматели потеряли. Но при этом у них настрой такой, что "создайте нам условия, мы восстановим все предприятия, восстановим все рабочие места"... Такие люди с характером, которые вызывают большое уважение, поэтому не помочь таким людям нельзя", - сказал Решетников.
Ранее президент России заявил, что правительство РФ должно заранее предусмотреть меры по восстановлению курского приграничья, в том числе поддержку пострадавшего бизнеса.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
На выплаты пострадавшим в Курской области выделили 3,2 миллиарда рублей
19 октября 2024, 12:09
 
ЭкономикаКурская областьРоссияКурскМаксим РешетниковВладимир ПутинАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала