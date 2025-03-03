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Малый и средний бизнес новых регионов получит 8,5 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 03.03.2025
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Твой бизнес
 
10:00 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/biznes-2002470439.html
Малый и средний бизнес новых регионов получит 8,5 млрд рублей кредитов
Малый и средний бизнес новых регионов получит 8,5 млрд рублей кредитов - РИА Новости, 03.03.2025
Малый и средний бизнес новых регионов получит 8,5 млрд рублей кредитов
Малый и средний бизнес новых регионов сможет получить в 2025 году около 8,5 миллиарда рублей кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, сообщает... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:00:00+03:00
2025-03-03T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Малый и средний бизнес новых регионов сможет получить в 2025 году около 8,5 миллиарда рублей кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, сообщает пресс-служба Корпорации.Спецлимиты поручительств на сумму 4,25 миллиарда рублей уже доведены до банков-партнеров программы: Промсвязьбанка, ЦМРБанка, Сбербанка, МСП Банка и Банка ВТБ."Доступ малого и среднего бизнеса к заемному финансированию напрямую влияет на его развитие, а значит – в целом на развитие экономики новых регионов. "Зонтичные" поручительства Корпорации МСП позволяют получить необходимые средства даже при отсутствии залога или его недостаточности. Воспользоваться ими могут предприятия из любой отрасли", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича."Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса."Зонтичный" механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России, реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП, Россия
Малый и средний бизнес новых регионов получит 8,5 млрд рублей кредитов

МСБ в новых регионах получит 8,5 млрд рублей по "зонтичному" механизму

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Малый и средний бизнес новых регионов сможет получить в 2025 году около 8,5 миллиарда рублей кредитов под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП, сообщает пресс-служба Корпорации.
Спецлимиты поручительств на сумму 4,25 миллиарда рублей уже доведены до банков-партнеров программы: Промсвязьбанка, ЦМРБанка, Сбербанка, МСП Банка и Банка ВТБ.
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"Доступ малого и среднего бизнеса к заемному финансированию напрямую влияет на его развитие, а значит – в целом на развитие экономики новых регионов. "Зонтичные" поручительства Корпорации МСП позволяют получить необходимые средства даже при отсутствии залога или его недостаточности. Воспользоваться ими могут предприятия из любой отрасли", – приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
"Зонтичный" механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
"Зонтичный" механизм поручительств запущен в 2021 году по поручению президента России, реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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