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Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 03.03.2025
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Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 03.03.2025
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:40:00+03:00
2025-03-03T13:40:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 16,7 тысячи подъездах", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве

Петр Бирюков: в Москве стартовали работы по ремонту подъездов жилых домов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 16,7 тысячи подъездах", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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