https://ria.ru/20250303/biryukov-2002748012.html

Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве

Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве - РИА Новости, 03.03.2025

Работы по ремонту подъездов жилых домов стартовали в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:40:00+03:00

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2025-03-03T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 16,7 тысячи подъездах", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://realty.ria.ru/20250303/moskva-2001691513.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы