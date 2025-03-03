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Около 550 новых остановок обеспечили энергоснабжением в Москве в 2024 году
Около 550 новых остановок обеспечили энергоснабжением в Москве в 2024 году - РИА Новости, 03.03.2025
Около 550 новых остановок обеспечили энергоснабжением в Москве в 2024 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили в прошлом году надежное энергоснабжение около 550 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили в прошлом году надежное энергоснабжение около 550 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям почти 550 таких объектов. Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 799 киловатт", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на каждом объекте был проведен полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения, приборов учета. "У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - отметил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Около 550 новых остановок обеспечили энергоснабжением в Москве в 2024 году
Бирюков: около 550 новых остановок обеспечили энергоснабжением в Москве в 2024 г
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили в прошлом году надежное энергоснабжение около 550 новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям почти 550 таких объектов. Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 799 киловатт", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что на каждом объекте был проведен полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения, приборов учета.
"У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - отметил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.