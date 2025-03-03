https://ria.ru/20250303/bganba-2002774233.html
Биография Валерия Бганбы
Биография Валерия Бганбы - РИА Новости, 03.03.2025
Биография Валерия Бганбы
Абхазский государственный и политический деятель Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР (ныне... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:15:00+03:00
2025-03-03T15:15:00+03:00
2025-03-03T15:15:00+03:00
справки
абхазия
валерий бганба
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Абхазский государственный и политический деятель Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР (ныне Республика Абхазия).В 1976 году окончил Кубанский государственный сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский государственный аграрный университет). После окончания школы в 1969 году начал трудовую деятельность, работая на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате. В 1976-1978 годы был агрономом совхоза "Гардалинский" в городе Аргун Чечено-Ингушской АССР.С 1978 по 1979 год – агроном управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома.С 1979 по 1982 год работал вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.С 1982 по 1989 год – начальник отдела сельского хозяйства Гагрского горкома партии.В 1989 году Валерий Бганба был назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода. В этом же году стал председателем Гагрского агропромышленного объединения.В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета республики Абхазия.С 1991 по 1997 год Валерий Бганба – депутат Верховного Совета и парламента Республики Абхазия. В 1992-1993 годах был членом штаба по обороне города Гагра и Бзыбского укрепрайона.В 1998 году был избран председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году был переизбран на ту же должность.С 2002 по 2006 год возглавлял администрацию Гагрского района.В 2006-2007 годы – директор санатория "Амра-Интернешнл".С 2007 года по март 2012 года был депутатом парламента четвертого созыва, членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию.3 апреля 2012 года был избран спикером парламента республики Абхазия пятого созыва.С 31 мая по 25 сентября 2014 года был исполняющим обязанности президента республики. 18 сентября 2018 года был назначен премьер-министром республики Абхазия. 10 октября 2019 года после вступления в должность президента Абхазии Рауля Хаджимбы правительство Бганбы ушло в отставку. Валерий Бганба стал исполняющим обязанности премьер-министра республики. 14 октября 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Бганбу премьер-министром республики. 13 января 2020 года парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики после того, как президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку на фоне протестов в республике. Валерий Бганба был исполняющим обязанности президента Абхазии до 23 апреля 2020 года, когда в должность вступил новый президент республики Аслан Бжания. 24 апреля 2020 года кабинет министров во главе с Бганбой ушел в отставку. 20 ноября 2024 года на фоне политического кризиса в Абхазии, в результате которого после переговоров между властью и оппозицией президент страны Аслан Бжания ушел в отставку, а премьер-министра Александр Анкваб был освобожден от занимаемой должности, должность исполняющего обязанности главы Абхазии до проведения досрочных выборов занял Бадра Гунба, а должность исполняющего обязанности премьер-министра – Валерий Бганба. С 10 января 2025 года в связи с регистрацией Бадры Гунбы кандидатом в президенты Валерий Бганба исполнял обязанности президента Абхазии.3 марта 2025 года исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку в связи с избранием Бадры Гунбы президентом Абхазии.Валерий Бганба женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, абхазия, валерий бганба
Справки, Абхазия, Валерий Бганба
Абхазский государственный и политический деятель Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР (ныне Республика Абхазия).
В 1976 году окончил
Кубанский государственный сельскохозяйственный институт (ныне Кубанский государственный аграрный университет).
После окончания школы в 1969 году начал трудовую деятельность, работая на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате
.
В 1976-1978 годы был агрономом совхоза "Гардалинский" в городе Аргун Чечено-Ингушской АССР.
С 1978 по 1979 год – агроном управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома.
С 1979 по 1982 год работал вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.
С 1982 по 1989 год – начальник отдела сельского хозяйства Гагрского горкома партии.
В 1989 году Валерий Бганба был назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода. В этом же году стал председателем Гагрского агропромышленного объединения.
В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета республики Абхазия.
С 1991 по 1997 год Валерий Бганба – депутат Верховного Совета и парламента Республики Абхазия. В 1992-1993 годах был
членом штаба по обороне города Гагра и Бзыбского укрепрайона.
В 1998 году был избран председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году был переизбран на ту же должность.
С 2002 по 2006 год возглавлял администрацию Гагрского района.
В 2006-2007 годы – директор санатория "Амра-Интернешнл".
С 2007 года по март 2012 года был депутатом парламента четвертого созыва, членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию.
3 апреля 2012 года был избран спикером парламента республики Абхазия пятого созыва.
18 сентября 2018 года был назначен
премьер-министром республики Абхазия.
10 октября 2019 года после вступления в должность президента Абхазии Рауля Хаджимбы правительство Бганбы ушло в отставку. Валерий Бганба стал
исполняющим обязанности премьер-министра республики.
14 октября 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил
Бганбу премьер-министром республики.
13 января 2020 года парламент Абхазии назначил
премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики после того, как президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку
на фоне протестов
в республике. Валерий Бганба был исполняющим обязанности президента Абхазии до 23 апреля 2020 года, когда в должность вступил
новый президент республики Аслан Бжания.
24 апреля 2020 года кабинет министров во главе с Бганбой ушел в отставку
.
20 ноября 2024 года
на фоне политического кризиса в Абхазии, в результате которого после переговоров между властью и оппозицией президент страны Аслан Бжания ушел в отставку, а премьер-министра Александр Анкваб был освобожден
от занимаемой должности, должность исполняющего обязанности главы Абхазии до проведения досрочных выборов занял Бадра Гунба, а должность исполняющего обязанности премьер-министра
– Валерий Бганба.
С 10 января 2025 года в связи с регистрацией Бадры Гунбы кандидатом в президенты Валерий Бганба исполнял
обязанности президента Абхазии.
3 марта 2025 года исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба подал в отставку
в связи с избранием Бадры Гунбы президентом Абхазии.
Валерий Бганба женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников