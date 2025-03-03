https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819246.html

Бабушкина поручит изучить вопрос улучшения законодательства по транспорту

Бабушкина поручит изучить вопрос улучшения законодательства по транспорту - РИА Новости, 03.03.2025

Бабушкина поручит изучить вопрос улучшения законодательства по транспорту

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручит профильному комитету дополнительно изучить вопрос совершенствования... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:43:00+03:00

2025-03-03T17:43:00+03:00

2025-03-03T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручит профильному комитету дополнительно изучить вопрос совершенствования регионального законодательства по обеспечению доступности общественного транспорта и улучшения качества пассажироперевозок, сообщает пресс-служба регионального парламента. В понедельник Бабушкина в режиме видеоконференции приняла участие в заседании президиума Совета законодателей РФ под председательством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и зампредседателя Госдумы Ирины Яровой. В ходе заседания члены президиума и участники встречи обсудили вопросы развития регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом в регионах. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области сообщила, что поручит членам комитета по развитию инфраструктуры и ЖКХ совместно с исполнительными органами власти и перевозчиками дополнительно изучить вопрос совершенствования регионального законодательства по обеспечению доступности общественного транспорта и улучшения качества пассажироперевозок. Бабушкина не раз отмечала, что тема работы общественного транспорта всегда находится в центре внимания как жителей региона, так и органов власти и депутатов. В регионе действует принятый депутатами областной закон об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области, который регулярно совершенствуется с учетом федеральных трендов. Так, с 1 марта 2024 года в федеральные законы, касающиеся организации регулярных перевозок пассажиров, внесены изменения, согласно которым был введен комплексный план транспортного обслуживания населения. Депутаты определили в качестве компетенций правительства Свердловской области полномочия по установлению порядка разработки и реализации регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения, а также по утверждению регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Региональный стандарт устанавливает перечень и целевые значения показателей, которые характеризуют доступность, безопасность и комфортность регулярных перевозок пассажиров и багажа.

https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819102.html

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свердловская область, россия, людмила бабушкина , ирина яровая, совет федерации рф, госдума рф