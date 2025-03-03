Бабушкина поручит изучить вопрос улучшения законодательства по транспорту
Спикер Бабушкина поручит изучить вопрос улучшения законодательства по транспорту
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поручит профильному комитету дополнительно изучить вопрос совершенствования регионального законодательства по обеспечению доступности общественного транспорта и улучшения качества пассажироперевозок, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В понедельник Бабушкина в режиме видеоконференции приняла участие в заседании президиума Совета законодателей РФ под председательством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и зампредседателя Госдумы Ирины Яровой.
В ходе заседания члены президиума и участники встречи обсудили вопросы развития регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом в регионах. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области сообщила, что поручит членам комитета по развитию инфраструктуры и ЖКХ совместно с исполнительными органами власти и перевозчиками дополнительно изучить вопрос совершенствования регионального законодательства по обеспечению доступности общественного транспорта и улучшения качества пассажироперевозок.
Бабушкина не раз отмечала, что тема работы общественного транспорта всегда находится в центре внимания как жителей региона, так и органов власти и депутатов. В регионе действует принятый депутатами областной закон об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области, который регулярно совершенствуется с учетом федеральных трендов. Так, с 1 марта 2024 года в федеральные законы, касающиеся организации регулярных перевозок пассажиров, внесены изменения, согласно которым был введен комплексный план транспортного обслуживания населения. Депутаты определили в качестве компетенций правительства Свердловской области полномочия по установлению порядка разработки и реализации регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения, а также по утверждению регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Региональный стандарт устанавливает перечень и целевые значения показателей, которые характеризуют доступность, безопасность и комфортность регулярных перевозок пассажиров и багажа.