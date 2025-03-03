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Бабушкина поддержала инициативы об усилении контроля за онлайн-торговлей - РИА Новости, 03.03.2025
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
17:42 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819102.html
Бабушкина поддержала инициативы об усилении контроля за онлайн-торговлей
Бабушкина поддержала инициативы об усилении контроля за онлайн-торговлей - РИА Новости, 03.03.2025
Бабушкина поддержала инициативы об усилении контроля за онлайн-торговлей
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что вопрос об усилении контроля за онлайн-торговлей давно назрел,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:42:00+03:00
2025-03-03T17:42:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что вопрос об усилении контроля за онлайн-торговлей давно назрел, сообщает пресс-служба регионального парламента. Бабушкина в понедельник в режиме видеоконференции приняла участие в заседании президиума Совета законодателей РФ под председательством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и зампредседателя Госдумы Ирины Яровой. В ходе заседания участники рассмотрели правовые аспекты защиты прав потребителей и основные направления их развития. По словам Бабушкиной, вопросы усиления защиты прав потребителей становятся особенно актуальны в условиях стремительного роста онлайн-торговли. "Сегодня есть новые формы и возможности предоставления товаров и услуг нашим гражданам. Мы фиксируем, что порой оказываются некачественные услуги. Заседание президиума было посвящено обсуждению этого вопроса. Поступили предложения об ужесточении наказания за предоставление некачественных услуг и о законодательном закреплении мер, которые позволят привлекать к ответственности поставщиков и продавцов некачественного товара на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и на других площадках. Этот вопрос давно назрел", – отметила Бабушкина.
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свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
Бабушкина поддержала инициативы об усилении контроля за онлайн-торговлей

Спикер Бабушкина поддержала инициативы об усилении контроля за онлайн-торговлей

© Фото : Законодательное собрание Свердловской областиПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Законодательное собрание Свердловской области
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что вопрос об усилении контроля за онлайн-торговлей давно назрел, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Бабушкина в понедельник в режиме видеоконференции приняла участие в заседании президиума Совета законодателей РФ под председательством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и зампредседателя Госдумы Ирины Яровой.
В ходе заседания участники рассмотрели правовые аспекты защиты прав потребителей и основные направления их развития. По словам Бабушкиной, вопросы усиления защиты прав потребителей становятся особенно актуальны в условиях стремительного роста онлайн-торговли.
"Сегодня есть новые формы и возможности предоставления товаров и услуг нашим гражданам. Мы фиксируем, что порой оказываются некачественные услуги. Заседание президиума было посвящено обсуждению этого вопроса. Поступили предложения об ужесточении наказания за предоставление некачественных услуг и о законодательном закреплении мер, которые позволят привлекать к ответственности поставщиков и продавцов некачественного товара на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и на других площадках. Этот вопрос давно назрел", – отметила Бабушкина.
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Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
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