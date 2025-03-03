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"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra - РИА Новости, 03.03.2025
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16:33 03.03.2025 (обновлено: 16:47 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/avtovaz-2002795797.html
"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra
"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra - РИА Новости, 03.03.2025
"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra
"АвтоВАЗ" начнет промышленное производство новой модели автомобилей Lada Iskra 19 апреля, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:33:00+03:00
2025-03-03T16:47:00+03:00
автоваз
экономика
авто
тольятти
максим соколов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет промышленное производство новой модели автомобилей Lada Iskra 19 апреля, сообщил президент компании Максим Соколов."19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые "Копейки", и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели – Lada Iskra", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова.Он отметил, что компания достигла полного технологического суверенитета по платформе этого автомобиля и теперь независима от поставок компонентов из недружественных стран."Это касается и всего модельного ряда Lada – в новейшей истории с 2022 года "АвтоВАЗу" и нашим партнерам-поставщикам удалось локализовать более двух тысяч материалов и компонентов", - уточнил президент компании.Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
https://ria.ru/20250303/nagrada-2002789867.html
https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html
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автоваз, экономика, авто, тольятти, максим соколов, россия
АвтоВАЗ, Экономика, Авто, Тольятти, Максим Соколов, Россия
"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra

Компания "АвтоВАЗ" 19 апреля запустит производство Lada Iskra

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет промышленное производство новой модели автомобилей Lada Iskra 19 апреля, сообщил президент компании Максим Соколов.
"19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые "Копейки", и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели – Lada Iskra", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова.
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Он отметил, что компания достигла полного технологического суверенитета по платформе этого автомобиля и теперь независима от поставок компонентов из недружественных стран.
"Это касается и всего модельного ряда Lada – в новейшей истории с 2022 года "АвтоВАЗу" и нашим партнерам-поставщикам удалось локализовать более двух тысяч материалов и компонентов", - уточнил президент компании.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
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