https://ria.ru/20250303/avtovaz-2002795797.html

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra - РИА Новости, 03.03.2025

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra

"АвтоВАЗ" начнет промышленное производство новой модели автомобилей Lada Iskra 19 апреля, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:33:00+03:00

2025-03-03T16:33:00+03:00

2025-03-03T16:47:00+03:00

автоваз

экономика

авто

тольятти

максим соколов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950673817_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_e06b3a0dcf762279948439cf02cd77fb.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет промышленное производство новой модели автомобилей Lada Iskra 19 апреля, сообщил президент компании Максим Соколов."19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые "Копейки", и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели – Lada Iskra", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова.Он отметил, что компания достигла полного технологического суверенитета по платформе этого автомобиля и теперь независима от поставок компонентов из недружественных стран."Это касается и всего модельного ряда Lada – в новейшей истории с 2022 года "АвтоВАЗу" и нашим партнерам-поставщикам удалось локализовать более двух тысяч материалов и компонентов", - уточнил президент компании.Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

https://ria.ru/20250303/nagrada-2002789867.html

https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html

тольятти

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

автоваз, экономика, авто, тольятти, максим соколов, россия