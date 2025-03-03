"АвтоВАЗ" запустит производство Lada Iskra
Компания "АвтоВАЗ" 19 апреля запустит производство Lada Iskra
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начнет промышленное производство новой модели автомобилей Lada Iskra 19 апреля, сообщил президент компании Максим Соколов.
"19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые "Копейки", и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели – Lada Iskra", - приводит пресс-служба "АвтоВАЗа" слова Соколова.
Он отметил, что компания достигла полного технологического суверенитета по платформе этого автомобиля и теперь независима от поставок компонентов из недружественных стран.
"Это касается и всего модельного ряда Lada – в новейшей истории с 2022 года "АвтоВАЗу" и нашим партнерам-поставщикам удалось локализовать более двух тысяч материалов и компонентов", - уточнил президент компании.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra
28 февраля, 10:08