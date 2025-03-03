https://ria.ru/20250303/avtomoyka-2002719756.html

По делу о пытках над девушками на автомойке арестовали нового фигуранта

По делу о пытках над девушками на автомойке арестовали нового фигуранта - РИА Новости, 03.03.2025

По делу о пытках над девушками на автомойке арестовали нового фигуранта

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал 19-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении подростков с применением насилия, сообщила пресс-служба РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:59:00+03:00

2025-03-03T11:59:00+03:00

2025-03-03T11:59:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

карл маркс

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал 19-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении подростков с применением насилия, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где начали избивать. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский районный суд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как уточняли СМИ, на автомойку насильно привезли четырех девочек, двух избили, а еще двух – заставляли на это смотреть. Позднее СК по региону сообщил, что в деле об издевательствах над девушками на автомойке появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку. Второго декабря 2024 года, когда 21-летний фигурант, а также 19-летний местный житель похитили 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, на автомойке к ним "применили физическое насилие", затем отвезли на квартиру и отпустили днем 3 декабря. По версии следствия, поводом для инцидента стали претензии имущественного характера фигурантов к потерпевшим. Возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия, его соединят с первым делом, отмечали в СК, а вновь выявленному 19-летнему соучастнику предъявили обвинение. "Ивану Петрову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 1 мая", – следует из сообщения облсуда.

https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html

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происшествия, каменск-уральский, карл маркс, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд