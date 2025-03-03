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Атаман ВсКО вошел в комитет празднования 125-летия со дня рождения Шолохова

Атаман ВсКО вошел в комитет празднования 125-летия со дня рождения Шолохова - РИА Новости, 03.03.2025

Атаман ВсКО вошел в комитет празднования 125-летия со дня рождения Шолохова

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов был включен Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в организационный... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:33:00+03:00

2025-03-03T16:33:00+03:00

2025-03-03T16:33:00+03:00

российское казачество

российское казачество

россия

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Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов был включен Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в организационный комитет по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения Михаила Шолохова, сообщает портал "Российское казачество". Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписано 24 февраля 2025 года. С полным составом организационного комитета можно ознакомиться здесь.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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