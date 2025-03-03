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Атаман ВсКО вошел в комитет празднования 125-летия со дня рождения Шолохова
Атаман ВсКО вошел в комитет празднования 125-летия со дня рождения Шолохова - РИА Новости, 03.03.2025
Атаман ВсКО вошел в комитет празднования 125-летия со дня рождения Шолохова
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов был включен Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в организационный... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:33:00+03:00
2025-03-03T16:33:00+03:00
2025-03-03T16:33:00+03:00
российское казачество
российское казачество
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Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов был включен Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в организационный комитет по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения Михаила Шолохова, сообщает портал "Российское казачество". Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписано 24 февраля 2025 года. С полным составом организационного комитета можно ознакомиться здесь.
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