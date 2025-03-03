https://ria.ru/20250303/arkheologiya-2002192791.html

Ученые доказали, что древние женщины доминировали над мужчинами

Ученые доказали, что древние женщины доминировали над мужчинами - РИА Новости, 03.03.2025

Ученые доказали, что древние женщины доминировали над мужчинами

Археологи раскопали самую большую коллекцию бусин - 270 тысяч штук. Находку, возрастом почти в пять тысяч лет, обнаружили на юго-западе Испании, в месте... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:00:00+03:00

2025-03-03T08:00:00+03:00

2025-03-03T08:00:00+03:00

испания

валенсия (область)

scientific reports

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Археологи раскопали самую большую коллекцию бусин - 270 тысяч штук. Находку, возрастом почти в пять тысяч лет, обнаружили на юго-западе Испании, в месте захоронения Монтелирио, которая является частью более крупного археологического памятника медного века Валенсина-де-ла-Консепсьон. О весьма интересном открытии сообщил журнал Science Advances.Древний мегаполисОткрытие археологи сделали в районе мегаполиса Валенсина — это огромная территория площадью более 450 гектаров, которая в третьем тысячелетии до нашей эры была центральным пунктом обмена, ремесленного производства и ритуальной деятельности.Особенно выделяется здесь гробница — Монтелирио, где ученые обнаружили останки 20 человек, 15 из которых, как было установлено, были женщинами, пол остальных пяти определить не удалось.При раскопках гробницы за последние несколько лет было обнаружено большое количество бусин, которые, как полагают, нанизывались на нити, чтобы одеть погребенных в одежду, состоящую почти из одних бус.Анализ материалов показал, что большинство бус сделано из морских раковин, моллюсков, обитающих в Пиренейской Атлантике, однако, встречаются бусы из камня и кости.Ученым понадобилось целых пять лет на изучение коллекции, и только на очистку бусин от грязи команде из семи человек пришлось потратить 651 час.А представьте, как тяжело и долго было изготавливать, такое количество бусин?Тонна материаловСоздание коллекции, по мнению специалистов, потребовало огромного количества ресурсов и работ. Для изготовления всех бусин потребовалось бы около 247 500 часов труда, что равняется примерно семи месяцам непрерывной работы команды из десяти очень хороших ремесленников.Кроме того, количество раковин, использованных для производства, достигает почти тонну морского материала, который еще надо было добыть, а это тоже довольно трудоемкий процесс, что подчеркивает сложность процесса изготовления и его влияние на экономику общины.О чем говорит находкаИспользование бусин в женской одежде подтверждает теорию о том, что в данном обществе женщины играли главную роль в политической и религиозной сферах.Огромное количество времени и материалов было затрачено для изготовления невероятно красивых нарядов, подчеркивающих высокий статус захороненных женщин.Проанализированные наряды включают в себя и другую одежду: туники, юбки и полотнища, украшенные сложными узорами, указывающими на высокую степень символизма.Стоит отметить, что более 270 тысяч бусин нашли рядом с одним из самых известных захоронений Испании — гробницей "Дама из слоновой кости"."Дама из слоновой кости"С этим захоронением связан любопытный казус, который произошел с учеными.В 2008 году археологи обнаружили невероятно богатую гробницу в Валенсии возрастом в пять тысяч лет, в которой, как полагали ученые, был захоронен мужчина 17–25 лет.Открытие поражало обилием весьма ценных находок: в гробнице нашли очень красивый кинжал из горного хрусталя, высококачественный кремень, скорлупу страусиных яиц, слоновую кость и даже бивень африканского слона.По большому количеству предметов из кости погребённого назвали "Мужчина из слоновой кости".Однако в 2021 году благодаря новой методике, которая исследует формирующий эмаль зубов белок амелогенин, выяснилось, что "Мужчина из слоновой кости" на самом деле оказался "Дамой из слоновой кости".Авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports, считают, что "Дама из слоновой кости" обладала уникальными навыками и качествами, которые ставили ее выше других членов ее общества.При этом на ее костях были найдены следы тяжелого физического труда. Анализ изотопов в останках позволяет предположить, что она местная и всю жизнь прожила в этом регионе.Похоже, те, кто считают, что роль женщины в древности сводилась к роли обслуги и кухарки, глубоко заблуждаются. Найденные находки еще раз подтверждают, что уже пять тысяч лет назад существовали общины, где женщины играли основную роль в жизни общества.

испания

валенсия (область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

испания, валенсия (область), scientific reports