https://ria.ru/20250303/arkhangelsk-2002690706.html

Археологические изыскания проведут на месте будущего кампуса в Архангельске

Археологические изыскания проведут на месте будущего кампуса в Архангельске - РИА Новости, 03.03.2025

Археологические изыскания проведут на месте будущего кампуса в Архангельске

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетили площадку под строительство кампуса мирового уровня в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:34:00+03:00

2025-03-03T10:34:00+03:00

2025-03-03T10:34:00+03:00

архангельская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_155:0:3796:2048_1920x0_80_0_0_293290d52cde196d19d9df6093d6d691.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко посетили площадку под строительство кампуса мирового уровня в Архангельске, которая расположена на бывшей торговой площади города, и где в ближайшее время будут проведены археологические изыскания, сообщила пресс-служба правительства региона. Пресс-служба уточнила, что Цыбульский и Чернышенко оценили масштабы предстоящей стройки, обсудили на месте будущего строительства концепцию возведения кампуса и его содержательное наполнение. На земельном участке в более чем восемь гектаров разместятся здания общей площадью в 128,3 тысячи квадратных метров разной этажности - самое высокое будет состоять из 25 этажей. В настоящее время на площадке ведутся подготовительные мероприятия, начаты работы по устройству временного водопровода. По словам вице-премьера, сейчас важно сосредоточить все усилия на как можно более оперативном проведении археологических работ. "Важно провести эти работы без задержек, чтобы это не сдвинуло начало строительно-монтажных работ. С учетом того, что на месте будущего кампуса в прежние времена располагалась торговая площадь, стрелецкие склады и магазины, есть вероятность обнаружения археологических находок", - подчеркнул Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области. По данным пресс-службы, кампус будет состоять из двух комплексов: первого - многофункционального, включающего в себя научно-образовательные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, пищеблок, коворкинг, конференц-зал, - и второго - гостиничного, состоящего из двух гостиниц на 4 256 мест, коворкинга, амбулаторно-поликлинического отделения Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ), в составе которого предусмотрено создание университетского медицинского центра и лаборатории генетики животных и растений. Кроме того, Чернышенко акцентировал внимание на важности создания всех необходимых условий для технологических партнеров кампуса: предприятий, которые совместно с наукой займутся разработкой и мелкосерийным производством высокотехнологической продукции, ее апробацией, тиражированием и в дальнейшем ее коммерциализацией, маркетингом и реализацией заинтересованным заказчикам. "Арктическая звезда" - один из самых масштабных и ключевых проектов, принципиально важных для будущего развития региона. Сделаем все, чтобы не подвести", - сказал Цыбульский. Также в ходе визита вице-премьер обсудил с губернатором вопросы развития в регионе науки, образования, туризма и молодежной политики. Как отметил Чернышенко, Архангельская область проводит опережающую подготовку квалифицированных кадров для экономики. В настоящее время в вузах и колледжах региона учатся более 45 тысяч студентов. Говоря об образовательной отрасли, глава региона отметил, что за последние пять лет в области построены девять школ, еще шесть находятся в стадии строительства и в ближайшее время будут сооружены. Кроме того, добавил вице-премьер, в Архангельской области динамично развивается сфера туризма. Большой популярностью пользуется национальный туристический маршрут "Сокровенный Север. От Архангельска до Соловков". "Число гостей, посетивших Соловки в этом зимнем сезоне, в сравнении с прошлым годом увеличилось в два раза", - отметил Чернышенко. Кроме того, заместитель председателя правительства РФ рамках рабочего визита на Соловки провел заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 600-летия основания на архипелаге первого монашеского поселения, которое будет отмечаться в 2029 году.

https://ria.ru/20250227/vlasti-2001947643.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60