https://ria.ru/20250303/anokhin-2002843637.html

Дни Смоленской области пройдут в Совете Федерации 24-26 марта

Дни Смоленской области пройдут в Совете Федерации 24-26 марта - РИА Новости, 03.03.2025

Дни Смоленской области пройдут в Совете Федерации 24-26 марта

Дни Смоленской области впервые пройдут в Совете Федерации с 24 по 26 марта, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин по итогам встречи... РИА Новости, 03.03.2025

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смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дни Смоленской области впервые пройдут в Совете Федерации с 24 по 26 марта, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин по итогам встречи с сенаторами от области. "Для нашего региона это будет первый подобный опыт. Работа предстоит большая, обязательно расскажу о главных итогах. Верхняя палата Федерального Собрания – это всегда вдумчивый и поступательный подход к развитию потенциала регионов с учетом их специфики", - написал Анохин. Он добавил, что 25-26 апреля в Смоленске состоится 14-е заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики по межрегиональному сотрудничеству России и Беларуси. "Обсудим итоги реализации соглашений о сотрудничестве с братским сопредельным государством. Отдельное внимание уделим теме молодежной политики Союзного государства и ее дальнейшего развития", - уточнил губернатор. Кроме того, в этом году в Смоленске планируется провести выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, посвященное целевому обучению студентов. "Наш регион занимает 2-е место по целевому набору среди участников средних профессиональных учебных заведений. Надеюсь, опыт, которым мы поделимся, будет полезен и заинтересует представителей других регионов страны", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250303/znak-2002835991.html

https://ria.ru/20250228/spetsialnosti-2002259955.html

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василий анохин, совет федерации рф, россия, смоленская область