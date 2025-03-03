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Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы

Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы - РИА Новости, 03.03.2025

Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы

Попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьезные юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:24:00+03:00

2025-03-03T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьезные юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьезно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия", - сказал Песков журналистам.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине высказал мысль не замораживать российские активы, а изъять их и направить на восстановление Украины.Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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