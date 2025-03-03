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Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы - РИА Новости, 03.03.2025
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12:24 03.03.2025 (обновлено: 12:47 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/aktivy-2002725784.html
Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы
Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы - РИА Новости, 03.03.2025
Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы
Попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьезные юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:24:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьезные юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьезно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия", - сказал Песков журналистам.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине высказал мысль не замораживать российские активы, а изъять их и направить на восстановление Украины.Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался о попытках Запада изъять замороженные российские активы

Песков: попытки изъять активы РФ будут иметь серьезные юридические последствия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Попытки изъять замороженные российские активы будут иметь серьезные юридические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий. Это очень серьезно. И, конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные, юридические последствия", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине высказал мысль не замораживать российские активы, а изъять их и направить на восстановление Украины.
Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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