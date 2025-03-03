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"Аэрофлот" запустит гастрономические рейсы - РИА Новости, 03.03.2025
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10:32 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/aeroflot-2002689627.html
"Аэрофлот" запустит гастрономические рейсы
"Аэрофлот" запустит гастрономические рейсы - РИА Новости, 03.03.2025
"Аэрофлот" запустит гастрономические рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" запустит гастрономический проект "Полет со вкусом", который впервые объединит авиаперелет с "высокой" кухней на специальных рейсах,... РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит гастрономический проект "Полет со вкусом", который впервые объединит авиаперелет с "высокой" кухней на специальных рейсах, сообщает пресс-служба перевозчика. Проект запущен совместно VK Видео при поддержке Alfa Only. Программа проекта включает шесть тематических перелетов по одному в месяц в период с апреля по сентябрь этого года. Каждый рейс будет выполнен в разные города по внутренней и международной маршрутной сети "Аэрофлота" и станет гастрономическим путешествием. На борту пассажиры смогут попробовать авторские блюда от шеф-поваров, приготовленными только в рамках этого проекта. Открывает проект рейс SU526 по маршруту Москва — Дубай, который состоится 10 апреля. Пассажиры всех классов смогут попробовать блюда, приготовленные от шефа Владимира Мухина, обладателя звезды Michelin. Анонсы следующих направлений будут публиковаться на страницах перевозчика в соцсетях. "Полет со вкусом" — гастрономический тревел-проект, в каждом выпуске которого два ведущих — шеф-повар и блогер — отправляются в разные города, чтобы рассказать зрителю о пяти ресторанах. Обзор будет осуществляться с двух точек зрения: шеф-повар даст профессиональную оценку блюдам, а блогер поделится впечатлениями и эмоциями.
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"Аэрофлот" запустит гастрономические рейсы

"Аэрофлот" запустит гастрономические рейсы с 10 апреля

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запустит гастрономический проект "Полет со вкусом", который впервые объединит авиаперелет с "высокой" кухней на специальных рейсах, сообщает пресс-служба перевозчика.
Проект запущен совместно VK Видео при поддержке Alfa Only.
Программа проекта включает шесть тематических перелетов по одному в месяц в период с апреля по сентябрь этого года. Каждый рейс будет выполнен в разные города по внутренней и международной маршрутной сети "Аэрофлота" и станет гастрономическим путешествием. На борту пассажиры смогут попробовать авторские блюда от шеф-поваров, приготовленными только в рамках этого проекта.
Открывает проект рейс SU526 по маршруту Москва — Дубай, который состоится 10 апреля. Пассажиры всех классов смогут попробовать блюда, приготовленные от шефа Владимира Мухина, обладателя звезды Michelin.
Анонсы следующих направлений будут публиковаться на страницах перевозчика в соцсетях.
"Полет со вкусом" — гастрономический тревел-проект, в каждом выпуске которого два ведущих — шеф-повар и блогер — отправляются в разные города, чтобы рассказать зрителю о пяти ресторанах. Обзор будет осуществляться с двух точек зрения: шеф-повар даст профессиональную оценку блюдам, а блогер поделится впечатлениями и эмоциями.
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