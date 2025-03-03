https://ria.ru/20250303/aborty-2002814016.html

Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза

Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза - РИА Новости, 03.03.2025

Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза

Количество абортов в 2024 году в Липецкой области снизилось в 1,5 раза, сообщил губернатор Игорь Артамонов, подводя итоги коллегии по вопросам регионального... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:26:00+03:00

2025-03-03T17:26:00+03:00

2025-03-03T17:27:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Количество абортов в 2024 году в Липецкой области снизилось в 1,5 раза, сообщил губернатор Игорь Артамонов, подводя итоги коллегии по вопросам регионального здравоохранения. Вместе с тем эффективность процедур экстракорпорального оплодотворения за последний год в регионе выросла в 1,8 раза – с 18,3% до 33,5%, уточнил губернатор. По словам Артамонова, положительная динамика отмечается и в других сферах регионального здравоохранения. Так, в 2024 году диспансеризацию прошли 70% населения области, из них более 500 - участники СВО и члены их семей, 448 получили амбулаторное лечение, 247 - психологическую поддержку. Около 100 организаций Липецкой области реализовали корпоративные программы укрепления здоровья, прирост составил 233% в сравнении с 2023 годом. На социальную поддержку врачей в 2024 году было направлено более 348 миллионов рублей. По словам Артамонова, в 2025-м предусмотрено 455,5 миллионов рублей из регионального бюджета. Губернатор подчеркнул, что в развитие здравоохранения Липецкой области вкладываются внушительные средства. "Больше 1 миллиарда на ремонт медучреждений. Почти 1,4 миллиарда на новую медтехнику. Плюс 11 машин скорой помощи. Построены семь новых ФАПов в селах", – уточнил Артамонов. Он также выразил мнение, что открытие в 2025 году собственного медицинского вуза позволит устранить в медучреждениях Липецкой области кадровый дефицит. Кроме вуза, в регионе создадут и собственный кардиоцентр для сложных операций на сердце. Необходимое финансирование будет обеспечено, заверил губернатор.

https://ria.ru/20250228/lipetsk-2002171046.html

https://ria.ru/20250227/artamonov-2001982592.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов