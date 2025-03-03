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Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза - РИА Новости, 03.03.2025
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Липецкая область
 
17:26 03.03.2025 (обновлено: 17:27 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/aborty-2002814016.html
Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза
Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза - РИА Новости, 03.03.2025
Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза
Количество абортов в 2024 году в Липецкой области снизилось в 1,5 раза, сообщил губернатор Игорь Артамонов, подводя итоги коллегии по вопросам регионального... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:26:00+03:00
2025-03-03T17:27:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Количество абортов в 2024 году в Липецкой области снизилось в 1,5 раза, сообщил губернатор Игорь Артамонов, подводя итоги коллегии по вопросам регионального здравоохранения. Вместе с тем эффективность процедур экстракорпорального оплодотворения за последний год в регионе выросла в 1,8 раза – с 18,3% до 33,5%, уточнил губернатор. По словам Артамонова, положительная динамика отмечается и в других сферах регионального здравоохранения. Так, в 2024 году диспансеризацию прошли 70% населения области, из них более 500 - участники СВО и члены их семей, 448 получили амбулаторное лечение, 247 - психологическую поддержку. Около 100 организаций Липецкой области реализовали корпоративные программы укрепления здоровья, прирост составил 233% в сравнении с 2023 годом. На социальную поддержку врачей в 2024 году было направлено более 348 миллионов рублей. По словам Артамонова, в 2025-м предусмотрено 455,5 миллионов рублей из регионального бюджета. Губернатор подчеркнул, что в развитие здравоохранения Липецкой области вкладываются внушительные средства. "Больше 1 миллиарда на ремонт медучреждений. Почти 1,4 миллиарда на новую медтехнику. Плюс 11 машин скорой помощи. Построены семь новых ФАПов в селах", – уточнил Артамонов. Он также выразил мнение, что открытие в 2025 году собственного медицинского вуза позволит устранить в медучреждениях Липецкой области кадровый дефицит. Кроме вуза, в регионе создадут и собственный кардиоцентр для сложных операций на сердце. Необходимое финансирование будет обеспечено, заверил губернатор.
https://ria.ru/20250228/lipetsk-2002171046.html
https://ria.ru/20250227/artamonov-2001982592.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Число абортов в Липецкой области за 2024 год снизилось в 1,5 раза

Количество абортов в Липецкой области в 2024 году уменьшилось в 1,5 раза

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Количество абортов в 2024 году в Липецкой области снизилось в 1,5 раза, сообщил губернатор Игорь Артамонов, подводя итоги коллегии по вопросам регионального здравоохранения.
Вместе с тем эффективность процедур экстракорпорального оплодотворения за последний год в регионе выросла в 1,8 раза – с 18,3% до 33,5%, уточнил губернатор.
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По словам Артамонова, положительная динамика отмечается и в других сферах регионального здравоохранения. Так, в 2024 году диспансеризацию прошли 70% населения области, из них более 500 - участники СВО и члены их семей, 448 получили амбулаторное лечение, 247 - психологическую поддержку.
Около 100 организаций Липецкой области реализовали корпоративные программы укрепления здоровья, прирост составил 233% в сравнении с 2023 годом.
На социальную поддержку врачей в 2024 году было направлено более 348 миллионов рублей. По словам Артамонова, в 2025-м предусмотрено 455,5 миллионов рублей из регионального бюджета.
Губернатор подчеркнул, что в развитие здравоохранения Липецкой области вкладываются внушительные средства.
"Больше 1 миллиарда на ремонт медучреждений. Почти 1,4 миллиарда на новую медтехнику. Плюс 11 машин скорой помощи. Построены семь новых ФАПов в селах", – уточнил Артамонов.
Он также выразил мнение, что открытие в 2025 году собственного медицинского вуза позволит устранить в медучреждениях Липецкой области кадровый дефицит. Кроме вуза, в регионе создадут и собственный кардиоцентр для сложных операций на сердце. Необходимое финансирование будет обеспечено, заверил губернатор.
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