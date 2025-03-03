https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002818926.html

Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии

Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии - РИА Новости, 03.03.2025

Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии

Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба заявил, что уважает выбор народа республики и не будет оспаривать результаты голосования. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:41:00+03:00

2025-03-03T17:41:00+03:00

2025-03-03T18:04:00+03:00

президентские выборы в абхазии

в мире

абхазия

адгур ардзинба

бадра гунба

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СУХУМ, 3 мар - РИА Новости. Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба заявил, что уважает выбор народа республики и не будет оспаривать результаты голосования.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба."Мы уважаем выбор нашего многонационального народа. …Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым, потому как есть определенные обстоятельства, которые говорят нам о том, что в этом смысле перспектив никаких там быть не может", - сказал Ардзинба на пресс-конференции в понедельник.Он подчеркнул, что силы, которые он представляет, не желают накалять обстановку в республике, ситуация в стране должна оставаться в рамках закона. "Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - добавил оппозиционер.Он также сообщил, что, если победитель президентских выборов Бадра Гунба готов быть не просто "очередным избранным президентом", а лидером нации и настроен "на созидательную повестку", то он готов ему помогать.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.

https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002764507.html

https://ria.ru/20250303/delba-2002761168.html

https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002760371.html

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президентские выборы в абхазии, в мире, абхазия, адгур ардзинба, бадра гунба