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Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии - РИА Новости, 03.03.2025
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17:41 03.03.2025 (обновлено: 18:04 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002818926.html
Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии
Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии - РИА Новости, 03.03.2025
Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии
Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба заявил, что уважает выбор народа республики и не будет оспаривать результаты голосования. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:41:00+03:00
2025-03-03T18:04:00+03:00
президентские выборы в абхазии
в мире
абхазия
адгур ардзинба
бадра гунба
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СУХУМ, 3 мар - РИА Новости. Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба заявил, что уважает выбор народа республики и не будет оспаривать результаты голосования.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба."Мы уважаем выбор нашего многонационального народа. …Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым, потому как есть определенные обстоятельства, которые говорят нам о том, что в этом смысле перспектив никаких там быть не может", - сказал Ардзинба на пресс-конференции в понедельник.Он подчеркнул, что силы, которые он представляет, не желают накалять обстановку в республике, ситуация в стране должна оставаться в рамках закона. "Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - добавил оппозиционер.Он также сообщил, что, если победитель президентских выборов Бадра Гунба готов быть не просто "очередным избранным президентом", а лидером нации и настроен "на созидательную повестку", то он готов ему помогать.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002764507.html
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президентские выборы в абхазии, в мире, абхазия, адгур ардзинба, бадра гунба
Президентские выборы в Абхазии, В мире, Абхазия, Адгур Ардзинба, Бадра Гунба
Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии

Лидер оппозиции Ардзинба не будет оспаривать итоги выборов в Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиции Адгур Ардзинба
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиции Адгур Ардзинба. Архивное фото
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СУХУМ, 3 мар - РИА Новости. Проигравший выборы президента Абхазии оппозиционер Адгур Ардзинба заявил, что уважает выбор народа республики и не будет оспаривать результаты голосования.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
Валерий Бганба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вчера, 14:37
"Мы уважаем выбор нашего многонационального народа. …Оспаривать результаты голосования не считаем необходимым, потому как есть определенные обстоятельства, которые говорят нам о том, что в этом смысле перспектив никаких там быть не может", - сказал Ардзинба на пресс-конференции в понедельник.
Он подчеркнул, что силы, которые он представляет, не желают накалять обстановку в республике, ситуация в стране должна оставаться в рамках закона. "Ради будущего нашей страны мы не будем накалять обстановку", - добавил оппозиционер.
Владимир Делба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Гунба назначил Делбу и. о. главы правительства Абхазии
Вчера, 14:30
Он также сообщил, что, если победитель президентских выборов Бадра Гунба готов быть не просто "очередным избранным президентом", а лидером нации и настроен "на созидательную повестку", то он готов ему помогать.
По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок
Вчера, 14:25
 
Президентские выборы в АбхазииВ миреАбхазияАдгур АрдзинбаБадра Гунба
 
 
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