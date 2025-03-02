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Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002625374.html
Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме
Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025
Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме
Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:51:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
кэролайн ливитт
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News."Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий", — сказала она.По словам Ливитт, никто не хочет завершения конфликта на Украине больше, чем президент США Дональд Трамп, однако Зеленский "ставит телегу впереди лошади" и требует гарантий.Накануне портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, кэролайн ливитт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кэролайн Ливитт
Зеленский отказался от прекращения огня, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Трампа Ливитт: Зеленский отказался от прекращения огня

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News.
«
"Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий", — сказала она.
По словам Ливитт, никто не хочет завершения конфликта на Украине больше, чем президент США Дональд Трамп, однако Зеленский "ставит телегу впереди лошади" и требует гарантий.
Накануне портал Semafor со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писал, что одной из причин срыва переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало его требование гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома, в свою очередь, обвинил Зеленского в нежелании заключить перемирие.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийКэролайн Ливитт
 
 
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