https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002593414.html

В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского

В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025

В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского

Западу пора перестать потакать требованиям Владимира Зеленского, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. "Вместо того чтобы предлагать... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:04:00+03:00

2025-03-02T17:04:00+03:00

2025-03-02T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западу пора перестать потакать требованиям Владимира Зеленского, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. "Вместо того чтобы предлагать безоговорочную поддержку, сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Безусловно, им следует прекратить потакать его нереалистичным и максималистским требованиям", — говорится в публикации. Сакс добавил, что глава киевского режима не согласится на быстрое урегулирование, потому что хочет продолжения обреченного конфликта, даже если это приведет к полному разрушению Украины. По мнению миллиардера, тот страшится ультранационалистов, а также боится потерять власть."Срыв Зеленского в Овальном кабинете начался из-за его отказа согласиться на урегулирование войны путем переговоров. Даже употребление вице-президентом слова "дипломатия" вызвало бурную реакцию", — отметил Сакс.Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/pushkov-2002590037.html

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