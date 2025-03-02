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В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002593414.html
В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского
В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025
В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского
Западу пора перестать потакать требованиям Владимира Зеленского, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. "Вместо того чтобы предлагать... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:04:00+03:00
2025-03-02T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западу пора перестать потакать требованиям Владимира Зеленского, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X. "Вместо того чтобы предлагать безоговорочную поддержку, сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Безусловно, им следует прекратить потакать его нереалистичным и максималистским требованиям", — говорится в публикации. Сакс добавил, что глава киевского режима не согласится на быстрое урегулирование, потому что хочет продолжения обреченного конфликта, даже если это приведет к полному разрушению Украины. По мнению миллиардера, тот страшится ультранационалистов, а также боится потерять власть."Срыв Зеленского в Овальном кабинете начался из-за его отказа согласиться на урегулирование войны путем переговоров. Даже употребление вице-президентом слова "дипломатия" вызвало бурную реакцию", — отметил Сакс.Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250302/pushkov-2002590037.html
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в мире, украина, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского

Миллиардер Сакс призвал Запад не потакать требованиям Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западу пора перестать потакать требованиям Владимира Зеленского, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

"Вместо того чтобы предлагать безоговорочную поддержку, сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Безусловно, им следует прекратить потакать его нереалистичным и максималистским требованиям", — говорится в публикации.
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Сакс добавил, что глава киевского режима не согласится на быстрое урегулирование, потому что хочет продолжения обреченного конфликта, даже если это приведет к полному разрушению Украины. По мнению миллиардера, тот страшится ультранационалистов, а также боится потерять власть.

"Срыв Зеленского в Овальном кабинете начался из-за его отказа согласиться на урегулирование войны путем переговоров. Даже употребление вице-президентом слова "дипломатия" вызвало бурную реакцию", — отметил Сакс.

Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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