В США выступили с призывом к Западу из-за Зеленского
Миллиардер Сакс призвал Запад не потакать требованиям Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Западу пора перестать потакать требованиям Владимира Зеленского, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Вместо того чтобы предлагать безоговорочную поддержку, сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Безусловно, им следует прекратить потакать его нереалистичным и максималистским требованиям", — говорится в публикации.
"Вместо того чтобы предлагать безоговорочную поддержку, сторонникам Зеленского на Западе следовало бы призвать его к дипломатическому отступлению. Безусловно, им следует прекратить потакать его нереалистичным и максималистским требованиям", — говорится в публикации.
Сакс добавил, что глава киевского режима не согласится на быстрое урегулирование, потому что хочет продолжения обреченного конфликта, даже если это приведет к полному разрушению Украины. По мнению миллиардера, тот страшится ультранационалистов, а также боится потерять власть.
"Срыв Зеленского в Овальном кабинете начался из-за его отказа согласиться на урегулирование войны путем переговоров. Даже употребление вице-президентом слова "дипломатия" вызвало бурную реакцию", — отметил Сакс.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
"Срыв Зеленского в Овальном кабинете начался из-за его отказа согласиться на урегулирование войны путем переговоров. Даже употребление вице-президентом слова "дипломатия" вызвало бурную реакцию", — отметил Сакс.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.