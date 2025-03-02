https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002549662.html

В Финляндии выступили с радикальным призывом после дебоша Зеленского

В Финляндии выступили с радикальным призывом после дебоша Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025

В Финляндии выступили с радикальным призывом после дебоша Зеленского

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился в соцсети X к ВСУ из-за перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T11:12:00+03:00

2025-03-02T11:12:00+03:00

2025-03-02T15:56:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

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дональд трамп

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился в соцсети X к ВСУ из-за перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. "Вчерашние кадры из Белого дома ясно показывают, что Зеленский больше не в своем уме. <...> Зеленский должен уйти в отставку. Если он этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ", — говорится в публикации.Малинен добавил, что разрушение Украины надо остановить. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002544900.html

https://ria.ru/20250302/vens-2002536375.html

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украина

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в мире, сша, владимир зеленский, украина, дональд трамп, вашингтон (штат), вооруженные силы украины