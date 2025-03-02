В Финляндии выступили с радикальным призывом после дебоша Зеленского

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Профессор Малинен призвал ВСУ вмешаться из-за перепалки Зеленского с Трампом
© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился в соцсети X к ВСУ из-за перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
"Вчерашние кадры из Белого дома ясно показывают, что Зеленский больше не в своем уме. <...> Зеленский должен уйти в отставку. Если он этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ", — говорится в публикации.
"Вчерашние кадры из Белого дома ясно показывают, что Зеленский больше не в своем уме. <...> Зеленский должен уйти в отставку. Если он этого не сделает, в дело должно вступить руководство ВСУ", — говорится в публикации.
Малинен добавил, что разрушение Украины надо остановить.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.