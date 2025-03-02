В конгрессе США указали на важную деталь в поведении Зеленского
Конргессвумен Спартц назвала Зеленского несерьезным лидером
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся на Украине, назвала Владимира Зеленского несерьезным лидером, который играет роль. Об этом она сказала в интервью Newsmax.
Так она прокомментировала скандальные переговоры главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) изображал из себя героя. На самом деле он вел не очень хорошую войну, не помогал своей стране. На самом деле он не пытался помочь своим военным — и люди это видят. У него много коррупции, его друзья делают деньги, в то время как много бедных украинцев умирают", — сказала она.
Спартц назвала Зеленского несерьезным человеком и лидером, добавив, что его действия — это шоу.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на данные из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на данные из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.