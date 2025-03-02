https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002544900.html

В конгрессе США указали на важную деталь в поведении Зеленского

В конгрессе США указали на важную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025

В конгрессе США указали на важную деталь в поведении Зеленского

Конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся на Украине, назвала Владимира Зеленского несерьезным лидером, который играет роль. Об этом она сказала в интервью... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:15:00+03:00

2025-03-02T10:15:00+03:00

2025-03-02T15:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

дональд трамп

украина

сша

вашингтон (штат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002350443_0:0:1569:884_1920x0_80_0_0_21e78c78688dc3a4070a145de5dcff83.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Конгрессвумен Виктория Спартц, родившаяся на Украине, назвала Владимира Зеленского несерьезным лидером, который играет роль. Об этом она сказала в интервью Newsmax.Так она прокомментировала скандальные переговоры главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом."Он (Зеленский. — Прим. ред.) изображал из себя героя. На самом деле он вел не очень хорошую войну, не помогал своей стране. На самом деле он не пытался помочь своим военным — и люди это видят. У него много коррупции, его друзья делают деньги, в то время как много бедных украинцев умирают", — сказала она. Спартц назвала Зеленского несерьезным человеком и лидером, добавив, что его действия — это шоу. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на данные из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/vens-2002536375.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002549662.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, вашингтон (штат)