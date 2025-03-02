https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда

Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда - РИА Новости, 02.03.2025

Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда

В Белом доме встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по степени скандальности соперничает только со встречей Билла Клинтона с Моникой Левински. Но в... РИА Новости, 02.03.2025

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В Белом доме встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по степени скандальности соперничает только со встречей Билла Клинтона с Моникой Левински. Но в части выводов значение имеют только два.Во-первых, во всем виноват Зеленский. Во-вторых, все развивается наиболее удачным для России образом.Теория заговора, согласно которой президент Трамп и его вице Джей Ди Вэнс хотели этого скандала и заманили Зеленского в ловушку, лишена видимых оснований. Зеленский сам настоял на визите, а хозяин Белого дома был добродушен вплоть до того момента, пока киевский гость не начал перебивать, красоваться, поучать и угрожать.Зеленский пытался самоутвердиться за счет принимающей стороны, а американские политики никогда не позволяют поступать с собой подобным образом — у них рефлекс."Вот так, слово за слово, и получил ежик по морде", — гласит анекдот по схожему поводу.Теперь Зеленский отлучен от Белого дома и от общения с главой американского государства. Как подчеркнул советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц, таково единогласное решение президентской команды.Без Белого дома и разговоров с Трампом вполне можно жить. Но не в том случае, если ты называешь себя президентом Украины. Уметь найти общий язык с Вашингтоном — это такое же обязательное требование к президентам Украины, как к водолазам — умение плавать. Если для США Зеленский отныне пария, значит для украинской элиты он — обременение.Окрик президента США "ваши проблемы начинаются прямо сейчас" — это звук стартового пистолета для крыс в Киеве и аудиторов в Вашингтоне. От первых нужно ждать предательства пана капитана, поскольку они не желают потонуть вместе с ним и знают, что смотр сменщикам Зеленского уже начат. Вторые будут обосновывать решение Трампа для страны и мира, выявляя хищения из ранее переданных Киеву средств.Новых поступлений станет гораздо меньше, и это касается не только тех проектов по поддержке Украины, которые финансируются напрямую из США. Украине предстоит узнать, что некоторые страны мира дружили с ней даже не против России, а по просьбе Америки.Европейские гранды обещают Зеленского не бросить, но сообщения с публичной поддержкой от лидеров стран ЕС сильно напоминали телеграммы с соболезнованиями: крепитесь, мы с вами. "Мы с вами" в этом жанре — не обещание, а стандарт вежливости.При этом журналисты выяснили, что главный совет Зеленскому от группы поддержки в ЕС и генсека НАТО — это помириться с Трампом. Он означает, что ссориться с Трампом за компанию с Зеленским в Европе не станут или, по крайней мере, не хотят.Есть, однако, основания полагать, что президент США будет устойчив в своей немилости, а Зеленский забанен им надолго по субъективным и объективным обстоятельствам. Субъективно Трамп эгоцентричен, обидчив и ненавидит, когда с ним спорят. Объективно правящая Республиканская партия была готова отторгнуть зеленское тело еще до того, как оно нагрубило шефу.Недельной давности опрос от YouGov и The Economist выявил критичное падение популярности Зеленского среди республиканцев, хотя еще недавно двухпартийный конгресс аплодировал ему стоя. Год назад пану головнокомандувачу симпатизировали 38% респондентов в партии Трампа, неделю назад их оставалось всего 20%, а 56% придерживаются о Зеленском негативного мнения, причем резко негативного — 32%. Это делает его одним из наиболее отталкивающих политиков мира в глазах консерваторов США.Можно сказать, что от Зеленского отреклась американская нация. Потому что Демократическая партия США представляет не нацию, а общность гендерно нейтральных и политически корректных индивидов из числа ущемленных меньшинств и примазавшихся к ним ушлых белых типа Джо Байдена.Те республиканские сенаторы, кто слыл лучшими лоббистами Киева и главными русофобами Вашингтона, теперь Зеленского поругивают и обещают последствия. Не исключение даже Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов. Даже для него поведение киевского гостя — это чересчур.О предпосылках такого поведения — заведомо деструктивного, провокационного, а для Украины просто опасного — будут спорить историки. С ходу можно выделить такие возможные причины, как стресс на фоне "звездной болезни", усугубляющие фатализм препараты, свойственный многим актерам истероидный тип личности, инстинктивный поиск аплодисментов.Но на сей раз аплодисментов не было даже со стороны украинской делегации. По замечанию Уолца, украинцы "почти плакали". Потому что это те самые украинцы, которые в силу должности понимают, чем аукнется их родине перформанс головнокомандувача.В подобных случаях говорят "Акела промахнулся". Но какой же из Зеленского Акела? Промахнулся как раз шакал Табаки. Любой директор по кастингу это подтвердит, кроме тех, кто работает на Киностудии имени Довженко.Если бы его промах был совмещен с прорывом обороны ВСУ на некоторых участках фронта, освобождением Суджи и другими новостями того же рода из мест, где сейчас тоже вершится история, госпереворот в Киеве начался бы до конца Великого поста. Но последовательность может быть и обратной, когда госпереворот провоцирует обвал фронта. История одинаково любит оба сценария, если речь идет о политическом банкротстве лидеров воюющих стран.Теоретически без поддержки США ресурсов на Украине должно хватить более чем на полгода интенсивных боевых действий — об этом позаботились администрация Байдена и Урсула фон дер Ляйен. Только редко у кого получается позаботиться сразу обо всем. Дефицит рискует возникнуть по самой разной номенклатуре, в первую очередь по тем видам вооружений, которые не может компенсировать ВСУ Европа: блок НАТО так устроен, что ведущие арсенальные располагаются в Америке.Вражеские голоса в Европе и США утверждают, что все это "на руку России". Спорить даже с вражескими голосами в данном случае было бы слишком лицемерно.Если совсем начистоту, России именно это и нужно было — невмешательство США в конфликт вокруг Украины, а не наспех слепленная "сделка", которую Трамп воспринимает как личную заявку на Нобелевскую премию. Но с дипломатической точки зрения было крайне важно, чтобы не Россия отказалась от такой "сделки", а Зеленский. Что он и сделал в лучшем виде, оправдав самые смелые ожидания.Разве что на рояле в Белом доме не сыграл, чем умеет. Но все равно: это была лучшая роль Зеленского. Она достойна того, чтобы цветов ему выслать.Только пусть не слишком обольщается: это не букет. Это венок.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002530015.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002529360.html

https://ria.ru/20250302/dubinskiy-2002518747.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002503664.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, аналитика