https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002530015.html

"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься

"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься - РИА Новости, 02.03.2025

"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься

Владимир Зеленский считает, что он может диктовать миру свои условия и требовать от США гарантии безопасности, но уже поздно, заявил полковник армии США в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T06:13:00+03:00

2025-03-02T06:13:00+03:00

2025-03-02T06:13:00+03:00

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дэниел дэвис

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что он может диктовать миру свои условия и требовать от США гарантии безопасности, но уже поздно, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Зеленский не готов к миру <…> они не хотят ничего отдавать, они хотят гарантии безопасности, они хотят диктовать России свои условия. Они все еще думают, что у них есть выбор", — сказал Дэвис.Обозреватель подчеркнул, что для Украины все может стать гораздо хуже, если Зеленский не признает жестокую правду."Сейчас крайне важно понять, что Россия может достичь своих целей либо при помощи переговоров, либо военным путем. Трамп вчера дал подсказку тем, кто слушает: либо сделка будет достигнута очень быстро, либо никогда. Если они не согласятся на условия России, то Москва просто продолжит давить на фронте до конца", — заключил аналитик.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002529360.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html

https://ria.ru/20250302/kruz-2002524461.html

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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дэниел дэвис