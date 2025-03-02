Рейтинг@Mail.ru
"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002530015.html
"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься
"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься - РИА Новости, 02.03.2025
"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься
Владимир Зеленский считает, что он может диктовать миру свои условия и требовать от США гарантии безопасности, но уже поздно, заявил полковник армии США в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T06:13:00+03:00
2025-03-02T06:13:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что он может диктовать миру свои условия и требовать от США гарантии безопасности, но уже поздно, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Зеленский не готов к миру &lt;…&gt; они не хотят ничего отдавать, они хотят гарантии безопасности, они хотят диктовать России свои условия. Они все еще думают, что у них есть выбор", — сказал Дэвис.Обозреватель подчеркнул, что для Украины все может стать гораздо хуже, если Зеленский не признает жестокую правду."Сейчас крайне важно понять, что Россия может достичь своих целей либо при помощи переговоров, либо военным путем. Трамп вчера дал подсказку тем, кто слушает: либо сделка будет достигнута очень быстро, либо никогда. Если они не согласятся на условия России, то Москва просто продолжит давить на фронте до конца", — заключил аналитик.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002529360.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002528757.html
https://ria.ru/20250302/kruz-2002524461.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дэниел дэвис
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис
"Может стать гораздо хуже": в США призвали Зеленского одуматься

Аналитик Дэвис: Зеленский думает, что у него все еще есть выбор

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что он может диктовать миру свои условия и требовать от США гарантии безопасности, но уже поздно, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
"Зеленский не готов к миру <…> они не хотят ничего отдавать, они хотят гарантии безопасности, они хотят диктовать России свои условия. Они все еще думают, что у них есть выбор", — сказал Дэвис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В США назвали три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом
05:19
Обозреватель подчеркнул, что для Украины все может стать гораздо хуже, если Зеленский не признает жестокую правду.
"Сейчас крайне важно понять, что Россия может достичь своих целей либо при помощи переговоров, либо военным путем. Трамп вчера дал подсказку тем, кто слушает: либо сделка будет достигнута очень быстро, либо никогда. Если они не согласятся на условия России, то Москва просто продолжит давить на фронте до конца", — заключил аналитик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
На Западе раскрыли, кто спланировал перепалку Трампа с Зеленским
04:45
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме
02:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДэниел Дэвис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала