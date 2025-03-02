https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002520682.html

Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025

Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T00:58:00+03:00

2025-03-02T00:58:00+03:00

2025-03-02T00:58:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

такер карлсон

дональд трамп

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85138548a93654722f39bb1c40541e71.jpg

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал президент США Дональд Трамп. "За последние три года при молчаливой поддержке западных покровителей украинское правительство совершило примечательное количество серьезных преступлений. Украинцы продали большое количество американского оружия на международном черном рынке по 20 центов за доллар. Это оружие сейчас в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию", - написал Карлсон в соцсети Х. Он подчеркнул, что "одному Богу известно, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране". Такер обвинил Украину в политических убийствах, "включая попытки убийств американских журналистов и главы европейского государства". "Все это правда и когда-нибудь всплывет наружу. Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас", - добавил Карлсон. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Зеленский, по данным СМИ, отправился в Лондон на встречу с руководством Великобритании. Вашингтон же ждет от Киева извинений за поведение Зеленского в Белом доме.

https://ria.ru/20250301/zhurnalist-2002392460.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002481155.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, такер карлсон, дональд трамп, хамас