Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского
Такер Карлсон призвал расследовать преступления президента Украины Зеленского
© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал президент США Дональд Трамп.
"За последние три года при молчаливой поддержке западных покровителей украинское правительство совершило примечательное количество серьезных преступлений. Украинцы продали большое количество американского оружия на международном черном рынке по 20 центов за доллар. Это оружие сейчас в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию", - написал Карлсон в соцсети Х.
В США потребовали посадить Зеленского в тюрьму
Вчера, 03:30
Он подчеркнул, что "одному Богу известно, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране". Такер обвинил Украину в политических убийствах, "включая попытки убийств американских журналистов и главы европейского государства".
«
"Все это правда и когда-нибудь всплывет наружу. Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас", - добавил Карлсон.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Зеленский, по данным СМИ, отправился в Лондон на встречу с руководством Великобритании. Вашингтон же ждет от Киева извинений за поведение Зеленского в Белом доме.