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Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину - РИА Новости, 02.03.2025
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23:43 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/zaharova-2002634085.html
Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину
Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину - РИА Новости, 02.03.2025
Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину
Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний США, видимо, защитят украинские беженцы, предположила РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний США, видимо, защитят украинские беженцы, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее, комментируя возможность отправки на Украину канадских военных ради выполнения миротворческой миссии, Трюдо указал, что данный вопрос, как и остальные возможные меры, "находится на рассмотрении". "А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы", - написала Захарова в своем канале в Telegram. Президент США Дональд Трамп ранее называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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в мире, канада, сша, украина, джастин трюдо, мария захарова, дональд трамп, telegram
В мире, Канада, США, Украина, Джастин Трюдо, Мария Захарова, Дональд Трамп, Telegram
Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину

Захарова с иронией отреагировала на идею Трюдо отправить миротворцев на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний США, видимо, защитят украинские беженцы, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее, комментируя возможность отправки на Украину канадских военных ради выполнения миротворческой миссии, Трюдо указал, что данный вопрос, как и остальные возможные меры, "находится на рассмотрении".
"А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы", - написала Захарова в своем канале в Telegram.
Президент США Дональд Трамп ранее называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады
Вчера, 22:05
 
В миреКанадаСШАУкраинаДжастин ТрюдоМария ЗахароваДональд ТрампTelegram
 
 
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