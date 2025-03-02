https://ria.ru/20250302/zaharova-2002634085.html

Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину

Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину - РИА Новости, 02.03.2025

Захарова ответила на идею Трюдо отправить канадских военных на Украину

Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний США, видимо, защитят украинские беженцы, предположила РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний США, видимо, защитят украинские беженцы, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее, комментируя возможность отправки на Украину канадских военных ради выполнения миротворческой миссии, Трюдо указал, что данный вопрос, как и остальные возможные меры, "находится на рассмотрении". "А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы", - написала Захарова в своем канале в Telegram. Президент США Дональд Трамп ранее называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

https://ria.ru/20250302/poshliny-2002626900.html

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