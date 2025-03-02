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"Извиняться не обязательно". Главное заблуждение о Прощеном воскресенье - РИА Новости, 02.03.2025
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Религия
 
08:00 02.03.2025 (обновлено: 08:02 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/zabluzhdenie-2002201151.html
"Извиняться не обязательно". Главное заблуждение о Прощеном воскресенье
"Извиняться не обязательно". Главное заблуждение о Прощеном воскресенье - РИА Новости, 02.03.2025
"Извиняться не обязательно". Главное заблуждение о Прощеном воскресенье
У православных наступило Прощеное воскресенье. По традиции в канун Великого поста верующие примиряются друг с другом. Обряд очень популярен даже у... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:00:00+03:00
2025-03-02T08:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Прощеное воскресенье. По традиции в канун Великого поста верующие примиряются друг с другом. Обряд очень популярен даже у невоцерковленных, но зачастую его понимают неправильно. О расхожем стереотипе — в материале РИА Новости.Большевики оказались бессильныПожалуй, нет в священной истории момента более драматичного, чем изгнание первых людей из рая. Именно к этому событию церковь обращается перед началом Великого поста. "Воспоминание Адамова изгнания" — так на самом деле именуют последний день Масленой недели. А "Прощеное воскресенье" — народное название.Связано оно с одним обрядом — вероятно, самым трогательным в православии.В воскресенье вечером в храмах звучат покаянные песнопения, священнослужители облачаются в черные одежды, гаснет свет… Затем прихожане подходят друг к другу со словами: "Прости меня!" А в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" Люди обнимаются, у многих на глазах наворачиваются слезы.Согласно Библии, Адам и Ева ослушались божьего слова и вкусили с Древа познания Добра и Зла. Господь изгнал их из рая. С того момента человек стал смертным: подверженным всяким болезням и вынужденным "добывать хлеб свой в поте лица". Таковы следствия первородного греха, который передается из поколения в поколение.Адам раскаялся в содеянном. К этому и призывают священники в Прощеное воскресенье. Со временем сугубо религиозный обряд стал народным обычаем. Поэтому сегодня даже весьма далекие от религии люди в последний день Масленицы просят у родных и близких прощения.Эту традицию не смогла вытравить даже советская пропаганда. В годы хрущевской "оттепели" Масленицу возродили как "древний славянский праздник", а Прощеному воскресенью придали новый смысл. Мол, после шумных гуляний нужно сказать обилию блинов прощай.Получалось "прощальное" воскресенье.Как в последний разКак ни странно, в какой-то степени у первых христиан было так же. И вот почему.Чин прощения возник в монастырях на Ближнем Востоке приблизительно в V столетии. Иноки удалялись в пустыню вплоть до Пасхи, где проводили дни в посте и полном одиночестве — чтобы побыть наедине с собственными мыслями.Возвращались порой не все: умирали от старости или болезни, погибали от нападения диких зверей или разбойников. Поэтому монахи примирялись друг с другом, прежде чем уйти в пустыню.Тем самым братия следовала одной из христианских заповедей: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Этот отрывок из Евангелия читают во всех православных храмах.Есть нюансы"Прости — и все наладится", — рассуждают некоторые. Что может быть проще? Тем более не нужно задумываться, когда это сделать — есть особый день, Прощеное воскресенье. Именно от этого заблуждения прежде всего предостерегают священники.Извиняться нужно каждый день. Отцы церкви советуют: если поссорились, примиритесь до захода солнца, не переносите обиду на завтра.Об этом напоминают и по окончании литургии: священнослужитель, выйдя из алтаря к верующим, просит у прихожан прощения, а те делают то же самое в ответ.Но надо ли извиняться перед атеистами? И есть ли те, перед кем это делать необязательно? Зависит от ситуации.Например, в храме собралось много людей, никто друг друга не знает. За что просить прощения, если видишь человека впервые? Достаточно ограничиться словесной формулой "Простите меня", объясняют священнослужители.Также не возбраняется пропустить чин прощения. Ведь все, что совершается в церкви, — дело добровольное.Полезно для каждогоВ первую очередь следует примириться с близкими. Желательно лично. Звонок по телефону или текстовое сообщение — не лучший вариант.Ссора может быть давней. И вдруг вы захотели извиниться. Но "напоминание о былом" может быть болезненным для второй стороны. Стоит узнать у общих знакомых и друзей, готов ли тот человек "пойти на мировую". Иначе важный обряд только навредит.Главное же — всегда помнить, для чего просить прощения. По словам церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, каждому важно ощутить себя "изгнанным из рая". Без этого нельзя во всей полноте понять смысл главного христианского праздника — Воскресения Христова.
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Извиняться не обязательно". Главное заблуждение о Прощеном воскресенье

Православные отмечают Прощеное воскресенье

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБогослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступило Прощеное воскресенье. По традиции в канун Великого поста верующие примиряются друг с другом. Обряд очень популярен даже у невоцерковленных, но зачастую его понимают неправильно. О расхожем стереотипе — в материале РИА Новости.

Большевики оказались бессильны

Пожалуй, нет в священной истории момента более драматичного, чем изгнание первых людей из рая. Именно к этому событию церковь обращается перед началом Великого поста. "Воспоминание Адамова изгнания" — так на самом деле именуют последний день Масленой недели. А "Прощеное воскресенье" — народное название.
Связано оно с одним обрядом — вероятно, самым трогательным в православии.
В воскресенье вечером в храмах звучат покаянные песнопения, священнослужители облачаются в черные одежды, гаснет свет… Затем прихожане подходят друг к другу со словами: "Прости меня!" А в ответ слышат: "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!" Люди обнимаются, у многих на глазах наворачиваются слезы.
Согласно Библии, Адам и Ева ослушались божьего слова и вкусили с Древа познания Добра и Зла. Господь изгнал их из рая. С того момента человек стал смертным: подверженным всяким болезням и вынужденным "добывать хлеб свой в поте лица". Таковы следствия первородного греха, который передается из поколения в поколение.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриаршее богослужение в Прощеное воскресенье
Адам раскаялся в содеянном. К этому и призывают священники в Прощеное воскресенье. Со временем сугубо религиозный обряд стал народным обычаем. Поэтому сегодня даже весьма далекие от религии люди в последний день Масленицы просят у родных и близких прощения.
Эту традицию не смогла вытравить даже советская пропаганда. В годы хрущевской "оттепели" Масленицу возродили как "древний славянский праздник", а Прощеному воскресенью придали новый смысл. Мол, после шумных гуляний нужно сказать обилию блинов прощай.
Получалось "прощальное" воскресенье.

Как в последний раз

Как ни странно, в какой-то степени у первых христиан было так же. И вот почему.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМонахини на Патриаршем служении в храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Монахини на Патриаршем служении в Храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Монахини на Патриаршем служении в храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье
Чин прощения возник в монастырях на Ближнем Востоке приблизительно в V столетии. Иноки удалялись в пустыню вплоть до Пасхи, где проводили дни в посте и полном одиночестве — чтобы побыть наедине с собственными мыслями.
Возвращались порой не все: умирали от старости или болезни, погибали от нападения диких зверей или разбойников. Поэтому монахи примирялись друг с другом, прежде чем уйти в пустыню.
Тем самым братия следовала одной из христианских заповедей: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Этот отрывок из Евангелия читают во всех православных храмах.

Есть нюансы

"Прости — и все наладится", — рассуждают некоторые. Что может быть проще? Тем более не нужно задумываться, когда это сделать — есть особый день, Прощеное воскресенье. Именно от этого заблуждения прежде всего предостерегают священники.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение в Прощеное воскресенье
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье
Извиняться нужно каждый день. Отцы церкви советуют: если поссорились, примиритесь до захода солнца, не переносите обиду на завтра.
Об этом напоминают и по окончании литургии: священнослужитель, выйдя из алтаря к верующим, просит у прихожан прощения, а те делают то же самое в ответ.
Но надо ли извиняться перед атеистами? И есть ли те, перед кем это делать необязательно? Зависит от ситуации.
Например, в храме собралось много людей, никто друг друга не знает. За что просить прощения, если видишь человека впервые? Достаточно ограничиться словесной формулой "Простите меня", объясняют священнослужители.
Также не возбраняется пропустить чин прощения. Ведь все, что совершается в церкви, — дело добровольное.
© РИА Новости / Антон Скрипунов"Прости меня, отче!" — "Бог прости, и ты меня прости!"
Прости меня, отче! - Бог прости, и ты меня прости! - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
"Прости меня, отче!" — "Бог прости, и ты меня прости!"

Полезно для каждого

В первую очередь следует примириться с близкими. Желательно лично. Звонок по телефону или текстовое сообщение — не лучший вариант.
Ссора может быть давней. И вдруг вы захотели извиниться. Но "напоминание о былом" может быть болезненным для второй стороны. Стоит узнать у общих знакомых и друзей, готов ли тот человек "пойти на мировую". Иначе важный обряд только навредит.
Главное же — всегда помнить, для чего просить прощения. По словам церковного публициста протоиерея Максима Первозванского, каждому важно ощутить себя "изгнанным из рая". Без этого нельзя во всей полноте понять смысл главного христианского праздника — Воскресения Христова.
Богослужение в храме Сергия Радонежского Высоко-Петровского монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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