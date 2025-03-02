https://ria.ru/20250302/vzryvy-2002525941.html

В Хмельницком прогремели взрывы

В Хмельницком прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025

В Хмельницком прогремели взрывы

В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T02:43:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram."Хмельницкий/окрестности — взрывы", — говорится в публикации.По данным украинских СМИ, примерно за два часа до этого, такие же инциденты произошли и в Киеве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, хмельницкий (город), вооруженные силы украины