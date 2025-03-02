https://ria.ru/20250302/vzryvy-2002525941.html
В Хмельницком прогремели взрывы
В Хмельницком прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025
В Хмельницком прогремели взрывы
В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T02:43:00+03:00
2025-03-02T02:43:00+03:00
2025-03-02T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram."Хмельницкий/окрестности — взрывы", — говорится в публикации.По данным украинских СМИ, примерно за два часа до этого, такие же инциденты произошли и в Киеве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хмельницкий (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины
В Хмельницком прогремели взрывы
В Хмельницком после воздушной тревоги прогремели взрывы