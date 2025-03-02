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В Хмельницком прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:43 02.03.2025 (обновлено: 02:54 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vzryvy-2002525941.html
В Хмельницком прогремели взрывы
В Хмельницком прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025
В Хмельницком прогремели взрывы
В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T02:43:00+03:00
2025-03-02T02:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
хмельницкий (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram."Хмельницкий/окрестности — взрывы", — говорится в публикации.По данным украинских СМИ, примерно за два часа до этого, такие же инциденты произошли и в Киеве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
хмельницкий (город)
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в мире, россия, хмельницкий (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины
В Хмельницком прогремели взрывы

В Хмельницком после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В районе города Хмельницкий прогремели взрывы, передает телеканал ТСН в Telegram.
«
"Хмельницкий/окрестности — взрывы", — говорится в публикации.
По данным украинских СМИ, примерно за два часа до этого, такие же инциденты произошли и в Киеве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХмельницкий (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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