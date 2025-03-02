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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 02.03.2025 (обновлено: 00:21 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vzryvy-2002518375.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы были слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:19:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Херсоне были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
россия
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Херсоне были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская область
 
 
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