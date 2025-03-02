https://ria.ru/20250302/vzryvy-2002518375.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы были слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Херсоне были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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Дарья Буймова

в мире, херсон, вооруженные силы украины, россия, херсонская область