В Таджикистане закрылись избирательные участки
В Таджикистане закрылись участки на выборах в нижнюю палату и местные органы
© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Избирательные участки на выборах в нижнюю палату парламента и местные органы власти в Таджикистане закрылись в 20.00 местного времени (18.00 мск), сообщил РИА Новости член Центральной комиссии по выборам и референдумам Носирджон Салими.
"Закрыты все 3 513 участков, открытых в стране, на 12.00 местного времени (10.00 мск) проголосовали 59% избирателей, после чего выборы признаны состоявшимися", - сказал он.
В 06.00 по местному времени открылись избирательные участки в 28 странах мира, в том числе в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске. Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек. Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, остальные 41 по соответственно образованным одномандатным избирательным округам.
Своих кандидатов выдвинули шесть из семи существующих в стране партий.
По единому общереспубликанскому округу выдвинуто 68 кандидатов. По единому общереспубликанскому округу партия проходит в новый состав нижней палаты парламента в случае, если она наберет не менее 5% голосов избирателей. За ходом выборов следили 229 международных наблюдателей из различных международных организации-МПА СНГ, ПА ОДКБ, Совета Федерации и Госдумы РФ, ШОС. Кроме того, выборы освещали более 200 представителей местных и зарубежных СМИ.
Предварительные результаты выборов будут объявлены утром в понедельник, а окончательные результаты будут объявлены не позднее чем через две недели после окончания выборов. Полностью парламент Таджикистана нового созыва будет сформирован к концу первого квартала года.
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