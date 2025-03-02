Рейтинг@Mail.ru
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 02.03.2025 (обновлено: 14:51 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vybory-2002546886.html
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися - РИА Новости, 02.03.2025
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися
Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:38:00+03:00
2025-03-02T14:51:00+03:00
таджикистан
политика
в мире
эмомали рахмон
япония
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949899222_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_8796f0a103f7da264e36a835cbcad22c.jpg
ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр Худоёрзода."Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали 59% избирателей", — сказал он.По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3513 участках, открытых в Таджикистане.Еще 36 участков работают в 28 странах мира — от Японии до США. Наибольшее число — в России. Всего право голоса имеют 5 522 088 человек.Все участки закроют в 20:00 (18:00 мск) по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования, как ожидается, объявят утром 3 марта.За голоса избирателей борются 220 кандидатов. Из них 65 — самовыдвиженцы, не имеющие партийной принадлежности. Своих кандидатов выдвинули шесть из семи существующих в стране партий.Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избирают по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, остальные 41 по образованным одномандатным избирательным округам.По единому общереспубликанскому округу выдвинули 68 кандидатов. По единому общереспубликанскому округу в новый состав нижней палаты парламента проходит партия, в случае если она наберет не менее пяти процентов голосов избирателей. Полностью парламент Таджикистана нового созыва сформируют к концу первого квартала текущего года. На 28 марта запланировали выборы в Маджлиси милли — верхнюю палату парламента, состоящую из 33 членов, восемь из которых назначает президент, 25 других выбирают местные законодательные органы.Срок полномочий обеих палат парламента страны составляет пять лет.
https://ria.ru/20250302/rakhmon-2002535964.html
https://ria.ru/20241224/putin-1991103727.html
таджикистан
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949899222_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5155a48a1d8e213f97edcb52405fa67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, политика, в мире, эмомали рахмон, япония, сша
Таджикистан, Политика, В мире, Эмомали Рахмон, Япония, США
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися

ЦИК Таджикистана признал выборы в парламент состоявшимися, явка составила 59%

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр Худоёрзода.
"Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали 59% избирателей", — сказал он.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон голосует на выборах в парламент - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана
Вчера, 09:01
По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3513 участках, открытых в Таджикистане.
Еще 36 участков работают в 28 странах мира — от Японии до США. Наибольшее число — в России. Всего право голоса имеют 5 522 088 человек.
Все участки закроют в 20:00 (18:00 мск) по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования, как ожидается, объявят утром 3 марта.
За голоса избирателей борются 220 кандидатов. Из них 65 — самовыдвиженцы, не имеющие партийной принадлежности. Своих кандидатов выдвинули шесть из семи существующих в стране партий.
Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избирают по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, остальные 41 по образованным одномандатным избирательным округам.
По единому общереспубликанскому округу выдвинули 68 кандидатов. По единому общереспубликанскому округу в новый состав нижней палаты парламента проходит партия, в случае если она наберет не менее пяти процентов голосов избирателей. Полностью парламент Таджикистана нового созыва сформируют к концу первого квартала текущего года.
На 28 марта запланировали выборы в Маджлиси милли — верхнюю палату парламента, состоящую из 33 членов, восемь из которых назначает президент, 25 других выбирают местные законодательные органы.
Срок полномочий обеих палат парламента страны составляет пять лет.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Путин назвал Таджикистан надежным союзником России
24 декабря 2024, 20:44
 
ТаджикистанПолитикаВ миреЭмомали РахмонЯпонияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала