https://ria.ru/20250302/vybory-2002546886.html
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися - РИА Новости, 02.03.2025
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися
Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:38:00+03:00
2025-03-02T10:38:00+03:00
2025-03-02T14:51:00+03:00
таджикистан
политика
в мире
эмомали рахмон
япония
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949899222_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_8796f0a103f7da264e36a835cbcad22c.jpg
ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр Худоёрзода."Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали 59% избирателей", — сказал он.По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3513 участках, открытых в Таджикистане.Еще 36 участков работают в 28 странах мира — от Японии до США. Наибольшее число — в России. Всего право голоса имеют 5 522 088 человек.Все участки закроют в 20:00 (18:00 мск) по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования, как ожидается, объявят утром 3 марта.За голоса избирателей борются 220 кандидатов. Из них 65 — самовыдвиженцы, не имеющие партийной принадлежности. Своих кандидатов выдвинули шесть из семи существующих в стране партий.Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избирают по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, остальные 41 по образованным одномандатным избирательным округам.По единому общереспубликанскому округу выдвинули 68 кандидатов. По единому общереспубликанскому округу в новый состав нижней палаты парламента проходит партия, в случае если она наберет не менее пяти процентов голосов избирателей. Полностью парламент Таджикистана нового созыва сформируют к концу первого квартала текущего года. На 28 марта запланировали выборы в Маджлиси милли — верхнюю палату парламента, состоящую из 33 членов, восемь из которых назначает президент, 25 других выбирают местные законодательные органы.Срок полномочий обеих палат парламента страны составляет пять лет.
https://ria.ru/20250302/rakhmon-2002535964.html
https://ria.ru/20241224/putin-1991103727.html
таджикистан
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949899222_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5155a48a1d8e213f97edcb52405fa67d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, политика, в мире, эмомали рахмон, япония, сша
Таджикистан, Политика, В мире, Эмомали Рахмон, Япония, США
Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися
ЦИК Таджикистана признал выборы в парламент состоявшимися, явка составила 59%
ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости.
Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире
государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр Худоёрзода.
"Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана
признаны состоявшимися, на 12:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали 59% избирателей", — сказал он.
По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3513 участках, открытых в Таджикистане.
Еще 36 участков работают в 28 странах мира — от Японии до США
. Наибольшее число — в России. Всего право голоса имеют 5 522 088 человек.
Все участки закроют в 20:00 (18:00 мск) по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования, как ожидается, объявят утром 3 марта.
За голоса избирателей борются 220 кандидатов. Из них 65 — самовыдвиженцы, не имеющие партийной принадлежности. Своих кандидатов выдвинули шесть из семи существующих в стране партий.
Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избирают по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, остальные 41 по образованным одномандатным избирательным округам.
По единому общереспубликанскому округу выдвинули 68 кандидатов. По единому общереспубликанскому округу в новый состав нижней палаты парламента проходит партия, в случае если она наберет не менее пяти процентов голосов избирателей. Полностью парламент Таджикистана нового созыва сформируют к концу первого квартала текущего года.
На 28 марта запланировали выборы в Маджлиси милли — верхнюю палату парламента, состоящую из 33 членов, восемь из которых назначает президент, 25 других выбирают местные законодательные органы.
Срок полномочий обеих палат парламента страны составляет пять лет.