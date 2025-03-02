https://ria.ru/20250302/vybory-2002546886.html

Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися

Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися - РИА Новости, 02.03.2025

Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися

Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:38:00+03:00

2025-03-02T10:38:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиёр Худоёрзода."Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали 59% избирателей", — сказал он.По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3513 участках, открытых в Таджикистане.Еще 36 участков работают в 28 странах мира — от Японии до США. Наибольшее число — в России. Всего право голоса имеют 5 522 088 человек.Все участки закроют в 20:00 (18:00 мск) по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования, как ожидается, объявят утром 3 марта.За голоса избирателей борются 220 кандидатов. Из них 65 — самовыдвиженцы, не имеющие партийной принадлежности. Своих кандидатов выдвинули шесть из семи существующих в стране партий.Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избирают по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, остальные 41 по образованным одномандатным избирательным округам.По единому общереспубликанскому округу выдвинули 68 кандидатов. По единому общереспубликанскому округу в новый состав нижней палаты парламента проходит партия, в случае если она наберет не менее пяти процентов голосов избирателей. Полностью парламент Таджикистана нового созыва сформируют к концу первого квартала текущего года. На 28 марта запланировали выборы в Маджлиси милли — верхнюю палату парламента, состоящую из 33 членов, восемь из которых назначает президент, 25 других выбирают местные законодательные органы.Срок полномочий обеих палат парламента страны составляет пять лет.

https://ria.ru/20250302/rakhmon-2002535964.html

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