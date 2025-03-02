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ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 02.03.2025
ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:11:00+03:00
2025-03-02T12:11:00+03:00
2025-03-02T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 190 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Воскресенка, Комар, Днепроэнергия, Новополь, Шевченко, Бурлацкое, Привольное Донецкой Народной Республики, Червоное, Зеленый Гай и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, отрадное, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия группировки "Восток"