https://ria.ru/20250302/vostok-2002556350.html

ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 02.03.2025

ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:11:00+03:00

2025-03-02T12:11:00+03:00

2025-03-02T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

отрадное

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841580190_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_7cce18ad43adc4de89107517ef3eed6e.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 190 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Воскресенка, Комар, Днепроэнергия, Новополь, Шевченко, Бурлацкое, Привольное Донецкой Народной Республики, Червоное, Зеленый Гай и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html

россия

запорожская область

отрадное

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, запорожская область, отрадное, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)