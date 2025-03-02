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ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 02.03.2025 (обновлено: 12:19 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vostok-2002556350.html
ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 02.03.2025
ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:11:00+03:00
2025-03-02T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
отрадное
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 190 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Воскресенка, Комар, Днепроэнергия, Новополь, Шевченко, Бурлацкое, Привольное Донецкой Народной Республики, Червоное, Зеленый Гай и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html
россия
запорожская область
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, отрадное, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 190 человек в зоне действия группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 190 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Богатырь, Воскресенка, Комар, Днепроэнергия, Новополь, Шевченко, Бурлацкое, Привольное Донецкой Народной Республики, Червоное, Зеленый Гай и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьОтрадноеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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