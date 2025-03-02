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Венесуэльское правительство назвало лидера Гайаны карибским Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025
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00:35 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/venesuela-2002519408.html
Венесуэльское правительство назвало лидера Гайаны карибским Зеленским
Венесуэльское правительство назвало лидера Гайаны карибским Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025
Венесуэльское правительство назвало лидера Гайаны карибским Зеленским
Правительство Венесуэлы назвало откровенной ложью заявления президента соседней Гайаны Ирфаана Али о нарушении морских границ, поскольку спорные воды между... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:35:00+03:00
2025-03-02T00:35:00+03:00
в мире
гайана
венесуэла
эссекибо
луис альмагро
иван дуке
оон
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МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Правительство Венесуэлы назвало откровенной ложью заявления президента соседней Гайаны Ирфаана Али о нарушении морских границ, поскольку спорные воды между государствами не делимитированы, а самого политика - "карибским Зеленским", который уклоняется от мирного решения спора. Заявление опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль."Венесуэла категорически отвергает необоснованные заявления президента Кооперативной Республики Гайана, который откровенно лжет, утверждая, что подразделения Боливарианского флота Венесуэлы нарушают морскую границу Гайаны, скрывая тот факт, что эти воды не являются частью территории Гайаны, поскольку являются морской зоной, ожидающей делимитации в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении правительства. Правительство Гайаны в субботу проинформировало граждан о вхождении берегового патрульного корабля Венесуэлы в исключительную экономическую зону Гайаны. Президент Али заявил, что не потерпит никаких угроз территориальному суверенитету Гайаны, предупредив, что национальная безопасность не подлежит обсуждению. Он намерен передать это дело в Международный суд и другие международные организации. "Заявления Ирфаана Али, карибского Зеленского, полны неточностей, лжи и противоречий в его стремлении нарушить мир и спокойствие нашего региона, посеяв опасный конфликт. Эта новая провокация направлена на эскалацию и разрушение нашего региона как зоны мира и отвечает воинственным интересам ExxonMobil при публичной поддержке таких жалких фигур, как Луис Альмагро и Иван Дуке", - говорится в заявлении правительства Венесуэлы. В Каракасе назвали неприемлемым и серьезным нарушением международного права ситуацию, в которой Гайана распоряжается спорной территорией и морем, которое еще не разграничено, предоставляя концессии на эксплуатацию энергетических ресурсов и систематически уклоняясь от своих международных обязательств по Женевскому соглашению 1966 года. На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорят из-за территории Эссекибо - области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Представители правительства Венесуэлы в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной о принадлежности территории Эссекибо, после чего заявили, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе и призвали власти Гайаны вернуться к прямым переговорам.
https://ria.ru/20240913/venesuela-1972415524.html
https://ria.ru/20240506/gayana-1944040631.html
https://ria.ru/20250131/maduro-1996731764.html
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в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, луис альмагро, иван дуке, оон, exxon mobil, содружество наций
В мире, Гайана, Венесуэла, Эссекибо, Луис Альмагро, Иван Дуке, ООН, Exxon Mobil, Содружество наций
Венесуэльское правительство назвало лидера Гайаны карибским Зеленским

Венесуэла назвала слова президента Гайаны о нарушении границ ложью

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 мар - РИА Новости. Правительство Венесуэлы назвало откровенной ложью заявления президента соседней Гайаны Ирфаана Али о нарушении морских границ, поскольку спорные воды между государствами не делимитированы, а самого политика - "карибским Зеленским", который уклоняется от мирного решения спора. Заявление опубликовал в своем Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"Венесуэла категорически отвергает необоснованные заявления президента Кооперативной Республики Гайана, который откровенно лжет, утверждая, что подразделения Боливарианского флота Венесуэлы нарушают морскую границу Гайаны, скрывая тот факт, что эти воды не являются частью территории Гайаны, поскольку являются морской зоной, ожидающей делимитации в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении правительства.
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Правительство Гайаны в субботу проинформировало граждан о вхождении берегового патрульного корабля Венесуэлы в исключительную экономическую зону Гайаны. Президент Али заявил, что не потерпит никаких угроз территориальному суверенитету Гайаны, предупредив, что национальная безопасность не подлежит обсуждению. Он намерен передать это дело в Международный суд и другие международные организации.
"Заявления Ирфаана Али, карибского Зеленского, полны неточностей, лжи и противоречий в его стремлении нарушить мир и спокойствие нашего региона, посеяв опасный конфликт. Эта новая провокация направлена на эскалацию и разрушение нашего региона как зоны мира и отвечает воинственным интересам ExxonMobil при публичной поддержке таких жалких фигур, как Луис Альмагро и Иван Дуке", - говорится в заявлении правительства Венесуэлы.
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В Каракасе назвали неприемлемым и серьезным нарушением международного права ситуацию, в которой Гайана распоряжается спорной территорией и морем, которое еще не разграничено, предоставляя концессии на эксплуатацию энергетических ресурсов и систематически уклоняясь от своих международных обязательств по Женевскому соглашению 1966 года.
На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорят из-за территории Эссекибо - области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.
Представители правительства Венесуэлы в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной о принадлежности территории Эссекибо, после чего заявили, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе и призвали власти Гайаны вернуться к прямым переговорам.
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В миреГайанаВенесуэлаЭссекибоЛуис АльмагроИван ДукеООНExxon MobilСодружество наций
 
 
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