Посол Британии в США призвал Зеленского поддержать план Трампа по Украине
Посол Британии Мандельсон призвал Зеленского поддержать план Трампа по Украине
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол Великобритании в США Питер Мандельсон в эфире телеканала ABC призвал Владимира Зеленского безоговорочно поддержать план президента США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине.
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"Нам нужен крайне радикальный перезапуск. И перезапуск должен состоять из того... чтобы Зеленский безоговорочно одобрил инициативу Трампа по окончанию (конфликта - ред.)... Я считаю, что Украина должна быть первой, кто возьмет на себя обязательство по прекращению огня", - заявил Мандельсон.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь Трамп говорил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.