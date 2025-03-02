https://ria.ru/20250302/ukraina-2002626219.html

Посол Британии в США призвал Зеленского поддержать план Трампа по Украине

Посол Британии в США призвал Зеленского поддержать план Трампа по Украине - РИА Новости, 02.03.2025

Посол Британии в США призвал Зеленского поддержать план Трампа по Украине

Посол Великобритании в США Питер Мандельсон в эфире телеканала ABC призвал Владимира Зеленского безоговорочно поддержать план президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T22:00:00+03:00

2025-03-02T22:00:00+03:00

2025-03-02T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол Великобритании в США Питер Мандельсон в эфире телеканала ABC призвал Владимира Зеленского безоговорочно поддержать план президента США Дональда Трампа по окончанию конфликта на Украине. "Нам нужен крайне радикальный перезапуск. И перезапуск должен состоять из того... чтобы Зеленский безоговорочно одобрил инициативу Трампа по окончанию (конфликта - ред.)... Я считаю, что Украина должна быть первой, кто возьмет на себя обязательство по прекращению огня", - заявил Мандельсон.Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США неоднократно объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь Трамп говорил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250302/zelenskij-2002620496.html

https://ria.ru/20250302/rada-2002554117.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин