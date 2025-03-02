https://ria.ru/20250302/ukraina-2002590627.html

Премьер Италии предложила провести встречу между США и ЕС по Украине

Премьер Италии предложила провести встречу между США и ЕС по Украине - РИА Новости, 02.03.2025

Премьер Италии предложила провести встречу между США и ЕС по Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой проведения встречи между руководством США и стран Евросоюза по обсуждению конфликта на Украине, о чем она... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:19:00+03:00

2025-03-02T16:19:00+03:00

2025-03-02T16:19:00+03:00

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РИМ, 2 мар - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой проведения встречи между руководством США и стран Евросоюза по обсуждению конфликта на Украине, о чем она заявила на встрече в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером. Стармер проведет в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Я предложила провести встречу лидеров США и Европы, потому что если мы разделимся, это сделает нас всех слабее. Мы все очень привержены цели, которую мы все хотим достичь: справедливого и прочного мира на Украине", - сказала Стармеру Мелони, которую показали в эфире телеканала Rainews24. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Мелони после перепалки Трампа и Зеленского призвала к срочной встрече с участием Соединенных Штатов, ЕС и их союзников для обсуждения Украины, заявив, что разногласия на Западе выгодны только его противникам. По ее словам, необходим срочный саммит с участием США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как они намерены решать существующие "серьезные проблемы, начиная с Украины".

https://ria.ru/20250228/ssha-2002124228.html

https://ria.ru/20250110/peregovory-1993032807.html

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