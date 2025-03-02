https://ria.ru/20250302/turtsiya-2002575742.html
Досрочные выборы президента Турции могут пройти в 2027 году
Досрочные выборы президента Турции могут пройти в 2027 году - РИА Новости, 02.03.2025
Досрочные выборы президента Турции могут пройти в 2027 году
Досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027 года, кандидатом от правящего альянса будет вновь Реджеп Тайип Эрдоган, заявил помощник... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:49:00+03:00
2025-03-02T13:49:00+03:00
2025-03-02T14:51:00+03:00
турция
реджеп тайип эрдоган
хатай (провинция)
в мире
озгюр озель
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СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027 года, кандидатом от правящего альянса будет вновь Реджеп Тайип Эрдоган, заявил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что в повестке правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) нет досрочных выборов. Очередные президентские выборы должны состояться весной 2028 года."Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента (Эрдогана - ред.) в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года, и флаг Республиканского альянса вновь будет развеваться в небе Турции", - цитирует канал TGRT заявление Яймана на встрече с однопартийцами в провинции Хатай.Яйман напомнил слова соратника Эрдогана, лидера Партии националистического движения о том, что нужды в ином кандидате в президенты нет, "пока есть такой мировой лидер"."Мы молимся, работаем и служим нашей нации днем и ночью. На следующих выборах, даст Бог, мы снова сделаем нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана главой государства и вместе решим все проблемы Турции", - заявил Яйман.Он также прокомментировал перепалку между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По его словам, "президент Эрдоган за 23 года руководства Турцией не допускал подобных сцен". Яйман напомнил об инциденте в 2009 году, когда Эрдоган на Всемирном экономическом форуме в Давосе обрушился с критикой на президента Израиля Шимона Переса из-за операции Израиля в секторе Газа и покинул площадку форума, пообещав никогда больше не участвовать в нем. Эрдоган свое обещание сдерживает до сих пор, но турецкие чиновники спустя несколько лет после тех событий посещали ВЭФ.Ранее осень 2027 года как возможная дата выборов упоминалась в основном в СМИ со ссылкой на правительственные источники.Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20240226/erdogan-1928931967.html
https://ria.ru/20250111/erdogan-1993297864.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, хатай (провинция), в мире, озгюр озель
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Хатай (провинция), В мире, Озгюр Озель
Досрочные выборы президента Турции могут пройти в 2027 году
Досрочные выборы президента Турции могут пройти в ноябре 2027 году
СТАМБУЛ, 1 мар - РИА Новости. Досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027 года, кандидатом от правящего альянса будет вновь Реджеп Тайип Эрдоган, заявил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ранее говорил, что в повестке правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) нет досрочных выборов. Очередные президентские выборы должны состояться весной 2028 года.
"Даст Бог, мы вновь выдвинем нашего президента (Эрдогана - ред.) в качестве кандидата на следующих президентских выборах в ноябре 2027 года, и флаг Республиканского альянса вновь будет развеваться в небе Турции", - цитирует канал TGRT заявление Яймана на встрече с однопартийцами в провинции Хатай
.
Яйман напомнил слова соратника Эрдогана, лидера Партии националистического движения о том, что нужды в ином кандидате в президенты нет, "пока есть такой мировой лидер".
"Мы молимся, работаем и служим нашей нации днем и ночью. На следующих выборах, даст Бог, мы снова сделаем нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана главой государства и вместе решим все проблемы Турции", - заявил Яйман.
Он также прокомментировал перепалку между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По его словам, "президент Эрдоган за 23 года руководства Турцией не допускал подобных сцен". Яйман напомнил об инциденте в 2009 году, когда Эрдоган на Всемирном экономическом форуме в Давосе обрушился с критикой на президента Израиля Шимона Переса из-за операции Израиля в секторе Газа и покинул площадку форума, пообещав никогда больше не участвовать в нем. Эрдоган свое обещание сдерживает до сих пор, но турецкие чиновники спустя несколько лет после тех событий посещали ВЭФ.
Ранее осень 2027 года как возможная дата выборов упоминалась в основном в СМИ со ссылкой на правительственные источники.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель
заявил в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.
Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.