https://ria.ru/20250302/trump-2002543125.html

Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ

Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ - РИА Новости, 02.03.2025

Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп был впечатлен поведением своего вице-президента Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, пишет газета РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T09:55:00+03:00

2025-03-02T09:55:00+03:00

2025-03-02T10:00:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002543526_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_3a02f08b1e0f84059c37b025f3bb3bf4.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был впечатлен поведением своего вице-президента Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации президента. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "Трамп был впечатлен поведением Вэнса на встрече (с Зеленским - ред.)", - заявили Wall Street Journal неназванные чиновники из администрации президента. По словам чиновником, с момента встречи с Зеленским в пятницу Трамп несколько раз указывал сотрудникам Белого дома, что его бывший вице-президент Майк Пенс никогда бы так себя не повел на встрече. Wall Street Journal добавляет со ссылкой на неназванных советников Вэнса, что конфликт на встрече с Зеленским в пятницу не был частью запланированной стратегии. Трамп и Вэнс, которые встречались до и после встречи с Зеленским, не планировали, что встреча перерастет в "конфликт на глазах у журналистов", заявили изданию представители администрации. По словам советников вице-президента, Вэнс высказался на встрече, так как ему не понравился вопрос, заданный Трампу по поводу потепления отношений с Россией, и он хотел поддержать президента. "Еще до того, как Вэнс вмешался, Трамп и Вэнс все больше раздражались Зеленским за то, что он отверг некоторые заявления президента и сосредоточил внимание на необходимости более широкого мирного соглашения, а не на сделке по добыче полезных ископаемых, которую он должен был подписать", - добавили газете неназванные чиновники из Белого дома. Газета указывает, что представители Демократической партии и некоторые дипломаты раскритиковали Трампа и Вэнса по поводу встречи с Зеленским в Белом дома, обвинив вице-президента в нападении на Зеленского и спланированном срыве переговоров.

https://ria.ru/20250302/vens-2002536375.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цены на нефть, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин