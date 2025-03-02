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Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ - РИА Новости, 02.03.2025
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09:55 02.03.2025 (обновлено: 10:00 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/trump-2002543125.html
Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ
Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ - РИА Новости, 02.03.2025
Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп был впечатлен поведением своего вице-президента Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, пишет газета РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:55:00+03:00
2025-03-02T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был впечатлен поведением своего вице-президента Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации президента. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "Трамп был впечатлен поведением Вэнса на встрече (с Зеленским - ред.)", - заявили Wall Street Journal неназванные чиновники из администрации президента. По словам чиновником, с момента встречи с Зеленским в пятницу Трамп несколько раз указывал сотрудникам Белого дома, что его бывший вице-президент Майк Пенс никогда бы так себя не повел на встрече. Wall Street Journal добавляет со ссылкой на неназванных советников Вэнса, что конфликт на встрече с Зеленским в пятницу не был частью запланированной стратегии. Трамп и Вэнс, которые встречались до и после встречи с Зеленским, не планировали, что встреча перерастет в "конфликт на глазах у журналистов", заявили изданию представители администрации. По словам советников вице-президента, Вэнс высказался на встрече, так как ему не понравился вопрос, заданный Трампу по поводу потепления отношений с Россией, и он хотел поддержать президента. "Еще до того, как Вэнс вмешался, Трамп и Вэнс все больше раздражались Зеленским за то, что он отверг некоторые заявления президента и сосредоточил внимание на необходимости более широкого мирного соглашения, а не на сделке по добыче полезных ископаемых, которую он должен был подписать", - добавили газете неназванные чиновники из Белого дома. Газета указывает, что представители Демократической партии и некоторые дипломаты раскритиковали Трампа и Вэнса по поводу встречи с Зеленским в Белом дома, обвинив вице-президента в нападении на Зеленского и спланированном срыве переговоров.
https://ria.ru/20250302/vens-2002536375.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
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в мире, цены на нефть, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трампа впечатлило поведение Вэнса на встрече с Зеленским, пишет WSJ

WSJ: Трамп заявил, что Пенс никогда не вел себя, как Вэнс на встрече с Зеленским

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был впечатлен поведением своего вице-президента Джей-Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации президента.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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"Трамп был впечатлен поведением Вэнса на встрече (с Зеленским - ред.)", - заявили Wall Street Journal неназванные чиновники из администрации президента.
По словам чиновником, с момента встречи с Зеленским в пятницу Трамп несколько раз указывал сотрудникам Белого дома, что его бывший вице-президент Майк Пенс никогда бы так себя не повел на встрече.
Wall Street Journal добавляет со ссылкой на неназванных советников Вэнса, что конфликт на встрече с Зеленским в пятницу не был частью запланированной стратегии. Трамп и Вэнс, которые встречались до и после встречи с Зеленским, не планировали, что встреча перерастет в "конфликт на глазах у журналистов", заявили изданию представители администрации. По словам советников вице-президента, Вэнс высказался на встрече, так как ему не понравился вопрос, заданный Трампу по поводу потепления отношений с Россией, и он хотел поддержать президента.
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"Еще до того, как Вэнс вмешался, Трамп и Вэнс все больше раздражались Зеленским за то, что он отверг некоторые заявления президента и сосредоточил внимание на необходимости более широкого мирного соглашения, а не на сделке по добыче полезных ископаемых, которую он должен был подписать", - добавили газете неназванные чиновники из Белого дома.
Газета указывает, что представители Демократической партии и некоторые дипломаты раскритиковали Трампа и Вэнса по поводу встречи с Зеленским в Белом дома, обвинив вице-президента в нападении на Зеленского и спланированном срыве переговоров.
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