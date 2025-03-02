https://ria.ru/20250302/tadzhikistan-2002532595.html

В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей

В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей - РИА Новости, 02.03.2025

В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей

За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1 процента избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T07:33:00+03:00

2025-03-02T07:33:00+03:00

2025-03-02T09:31:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1 процента избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения член Центризбиркома республики Носирджон Салими.По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в Таджикистане. В 06:00 по местному времени они начинают работать в 28 странах мира, в том числе в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек.Выборы признают состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50 процентов избирателей.

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Дарья Буймова

политика, таджикистан, россия, москва