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В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей - РИА Новости, 02.03.2025
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07:33 02.03.2025 (обновлено: 09:31 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/tadzhikistan-2002532595.html
В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей
В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей - РИА Новости, 02.03.2025
В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей
За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1 процента избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T07:33:00+03:00
2025-03-02T09:31:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1 процента избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения член Центризбиркома республики Носирджон Салими.По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в Таджикистане. В 06:00 по местному времени они начинают работать в 28 странах мира, в том числе в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек.Выборы признают состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50 процентов избирателей.
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политика, таджикистан, россия, москва
Политика, Таджикистан, Россия, Москва
В Таджикистане уже проголосовали более 22 процентов избирателей

В Таджикистане за три часа выборов проголосовали 22,1 процента избирателей

© AP Photo / Olga TutubalinaФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 2 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1 процента избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения член Центризбиркома республики Носирджон Салими.
По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в Таджикистане. В 06:00 по местному времени они начинают работать в 28 странах мира, в том числе в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске.
Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек.
Выборы признают состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50 процентов избирателей.
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